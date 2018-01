Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Stan, fost șef al ANAF, pozat in timp de joaca poker in cadrul unui turneu. Imaginea a fost publicata pe Facebook de Gelu Ștefan Diaconu, care a fost, la randul sau, șef al ANAF. Diaconu a afirmat ca Bogdan Stan este „omul de casa al lui Dragnea” și ca „atunci cand ai gambling-ul in sange e clar…

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea a numit doi premieri fara sa consulte partidul. Analistul politic Bogdan Chirieac a afirmat, la Antena 3: ”Chiar așa s-a intamplat. Eu ma intreb cum a putut sa conduca partidul la victorie cand, in mod evident, Liviu Dragnea nu are oameni in jurul lui.…

- "Nu ma surprinde mesajul lui Liviu Dragnea. Cum au loc execuțiile in Partidul Comunist? Cu zambetul pe buze, despre ce vorbim? Abia dupa aceasta declarație a domnului Dragnea, domnul Tudose trebuie sa fie ingrijorat. Cum a spus domnul Dragnea? Ca el spera sa ramana in continuare prim-ministru. Deci…

- Temele abordate de premierul Mihai Tudose in aparitiile publice denota o ruptura totala a actualilor guvernanti de realitatea economica din Romania si nu numai. Acesta inca sustine, in cadrul unor emisiuni TV, monologuri in care cresterea economica inregistrata de Romania in 2017 este prezentata…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, iese la atac dupa ultima apariție tv a premierului, susținand intr-o postare pe Facebook ca Mihai Tudose este „exact ca Liviu, Darius and Co” și ca „romanii s-au saturat de circul ieftin” pe care il fac aceștia, „doi clovni”. Mai mult, Florin Cițu ii adreseaza premierului…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Bogdan Chirieac considera ca in acest moment PSD-ul joaca de partea lui Liviu Dragnea. "Deocamdata la batalia de etapa, a fost o victorie clara a președintelui Liviu Dragnea. Nu știu cine va caștiga razboiul pana la urma, dar sa știți ca timpul, in mod paradoxal lucreaza in favoarea președintelui…

- Noi am trecut ușor peste o informație extrem de grava: Testarile psihologice realizate pe angajații Ministerului de Interne nu sunt omologate. Asta inseamna ca nu au licența. Nu sunt valide. Este ingrozitor ceea ce aud. In mod normal, de acum 10 minute, trebuia sa se suspende toata activitatea de…

- Fostul premier Adrian Nastase face o analiza a situației actuale din Romania și avertizeaza ca anul 2018 ar putea aduce schimbari majore. El arata ca situația sociala extrem de tensionata ar putea conduce inclusiv la o schimbare a formei de guvernamant.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a…

- "Vreau sa se incheie, odata pentru totdeauna, razboiul romano-roman, altfel nu putem construi nimic și in plan general, și in plan personal. O națiune aflata in razboi, cum este Romania astazi, nu are un viitor real. Toate lucrurile sunt puse la frigider. (N.r. - Mi-ar fi placut) sa ma cert cu domnul…

- "De la inceput, imediat dupa alegeri, atat presedintele Iohannis cat si cei care au pierdut alegerile nu s-au multumit cu aceasta stare de fapt si au incercat si incearca si acum sa faca orice pentru ca aceasta guvernare sa nu functioneze, aceasta guvernare sa nu fie sustinuta de o coalitie politica…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Cristian Tudor Popescu compara actuala clasa politica de la București cu cea care l-a fortat pe Regele Mihai sa paraseasca Romania, acum 70 de ani.Invitat la "Jurnalul de Seara", jurnalistul i-a asemanat pe actualii presedinti ai celor doua Camere din Parlament, cu Gheorghe Gheorghiu-Dej si…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 6 decembrie 2017I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul gestionarii financiare a fondurilor europene2.…

- La finalul intalnirii cu presedintele PSD, Liviu Dragnea si alti membri de la varful partidului, premierul Mihai Tudose a fost destul de rezervat in declaratii. Intrebat, insa, de jurnalisti daca vrea sa preia puterea in cadrul partidului, prim-ministrul le-a oferit un raspuns transant:"Mai…

- „Se pare ca exista o ruptura intre faliile PSD-ului. Deputatul social democrat Caprar anunța printr-un comunicat de presa faptul ca guvernului ii este imposibil sa aloce bani Aradului pentru subvenția caldurii. Cu toate acestea, dupa demersurile facute de catre Primaria Arad, guvernul PSD a reușit…

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- Premierul PSD Mihai Tudose nu va participa la mitingurile organizate sambata viitoare de organizațiile județene ale partidului impotriva „statulul paralel și ilegitim", iar presedintele președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, aflat la guvernare, a declarat ca nu sunt necesare mitinguri.

- ”Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca informat, dar lumea e libera sa protesteze. Se intampla de atata vreme. E in ultima vreme o anumita tendinta de a muta disputele politice, lupta politica, din Parlament, care este forumul democratic, in strada”, a spus Calin Popescu Tariceanu, intrebat…

- "Doamna Firea a procedat corect. Nici un primar din lumea asta nu vrea sa provoace violenta in orașul sau sau sa permita acest lucru. Inacțiunea statului, slabiciunea fara margini a statului, supradimensionat pe o parte, pe partea instituțiilor de forța, unele dintre ele care au ales sa faca politica…

- Acesta s-a aratat revoltat dupa ce Legea de modificare a Statutului procurorilor si judecatorilor a primit raport favorabil, considerand ca cei din comisie și-au batut joc de acest proiect. "Ce mai conteaza, in Romania nu mai conteaza nimic, absolut nimic. Ce conteaza pentru mine azi e ca…

- Astazi, premierul Mihai Tudose a spus ca nu va fi nicio remaniere in Guvern. Marius Pieleanu a comentat subiectul, spune ca in primavara anului viitor cel mai probabil va exista o remaniere a Guvernului, dar a precizat și ministerele vizate. ”Eu va propun sa-l credem pe Tudose. Mai avem cateva…

- Bogdan Chirieac crede ca succesorul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD-ului va fi Mihai Tudose, insa premierul nu va rezista mult timp in aceasta funcție. Totul pentru ca in final, social-democrații sa propuna pentru alegerile prezidențiale un candidat care poate fi invins. "Domnul președinte…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam,…

- Grupul pentru Dialog Social (GDS) a fost gazda unui eveniment care a avut-o in prim plan pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care a discutat impreuna cu reprezentanți ai societații civile pe tema legilor justiției. Numai ca, la un moment dat și-a facut auzita vocea, Ludovic Orban, președintele PNL.…

- "Bogdan Chirieac s-a enervat și a spus: 'ies in strada la protestele #rezist'. Au!!! Cum? Cum? Va dați seama ca am fost șocat și inca sunt. (...) Bogdan Chirieac spune ca aceste prevederi legislative sunt o aberație. Eu consider ca este foarte bine. 850 de euro amenda este mica. Aș vrea 3000 de euro…

- Cateva sute de persoane protestau duminica seara in Piața Victoriei, cerand demisia Guvernului condus de Mihai Tudose și retreagerea proiectului de modificare a legilor justiției. Protestatarii scandeaza printre altele „DNA sa vina sa va ia!”, „Justiție, nu corupție”, „Nu vrem sa fim conduși de hoți”,…

- "Cred ca suntem intr-un film. Real, din pacate, care s-ar putea intitula ”PSD, de-a rasu'-plansu'". Pe de o parte, iți vine sa razi ca o structura care conduce Romania se deda la asemenea scenete rupte de realitate, oameni care s-ar reclama ca fiind oameni serioși”, a declarat Cozmin Gușa. ”Iți…

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- "Pentru programul de guvernare nu aș ieși. Nici pentru binele personal al lui Liviu Dragnea nu aș ieși. Impotriva Laurei Codruța Kovesi aș ieși. Impotriva statului paralel aș ieși. Impotriva ideii sau a realitații ca Romania este o colonie de mamaliga aș ieși. Impotriva lui #REZIST și a minciunilor…

- ”Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi…

- ”Daca nu ai mancat niste copii cruzi dimineata nu ai cum sa cazi asa mult in sondaje. Ori am eu niste probleme si trebuie sa plec acasa, ori sunt niste probleme in guvern.” a spus, la inceputul lunii octombrie, premierul Mihai Tudose. Replica prim-ministrului a venit dupa ce sondajul AVANGARDE…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, le-a cerut premierului Mihai Tudose si ministrului de Finante, Ionut Misa, sa renunte la masurile fiscale anutate pe 26 octombrie si i-a acuzat ca au mintit cand au declarat ca au sustinerea partenerilor sociali pentru aceste masuri. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul…

- In motivare, CCR sublineaza faptul ca prin refuzul Laurei Codruța Kovesi de a se duce la Comisia parlamentara pentru alegerile din 2009, șefa DNA incalca ”autoritatea Parlamentului”. Mai mult, CCR arata in motivare ca documentele pe care Kovesi le-a trimis Comisiei in ceea ce privește prezența ei…

- Intrebarea care ar trebui sa preocupe zilele acestea toți romanii este una foarte simpla. Este vital sa ne punem cu toții aceasta intrebare, pentru a ințelege pericolul uriaș, iminent, care paște Romania. Pericolul vine prin legile Justiției pe care infractorul Dragnea și inculpatul Tariceanu vor sa…

- "Vazand ce se intampla la CSM, cred ca avem o singura concluzie: Situația actuala din Justiția romaneasca nu mai poate continua. Trebuie facute modificari fundamentale și in modul de lucru al CSM, și al felului in care este subordonata Inspecția Judiciara, și felului in care sunt coordonate parchetele",…