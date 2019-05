Chirieac: Mi se pare foarte grav, de neacceptat! Nu trebuia să existe niciodată ”In privința referendumului, nu am ce sa caut. Nu ma pot duce acolo sa validez un referendum indreptat impotriva Romaniei. Foarte mulți romani au aceasta opțiune. Foarte important mi se pare sistemul de vot, care e un pic aberant: buletinul il scaneaza o singura data și va fi un pic dificila stabilirea prezenței, eu cred ca trebuia scanat buletinul o data pentru alegeri, o data pentru referendum. Cata vreme eu scanez o singura data, ma poate trece foarte ușor și la alegerile europarlamentare, și la referendum.” a spus analistul politic Bogdan Chirieac. ”Nu trebuia sa existe niciodata”… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro ”Nusaniciodata”…

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare iși are proiecții mult mai adanci in analiza de oportunitate politica pe care și-o face PSD și Liviu Dragnea. Atacurile din ultima perioada la adresa PNL și impotriva președintelui Klaus Iohannis masoara atacul de panica al celui care conduce de…

- Liderii PSD se pregatesc de noi mitinguri pe final de campanie electorala, susține Romania TV. Intrebat daca mai sunt eficiente aceste mitinguri, Bogdan Chirieac a raspuns ca in cazul PSD, cel puțin, aceste mitinguri electorale sunt benefice, pentru ca transmite membrilor și simpatizanților ca nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la mitingul organizat la Iasi, ca Traian Basescu si Klaus Iohannis au manat poporul la ura si dezbinare si i-au asmutit pe oameni unii impotriva altora, iar in prezent Romania are nevoie de patriotism si patrioti. "Romania are nevoie astazi nevoie mai…

- Razboiul electoral pentru alegerile europarlamentare de pe 26 Mai 2019 intra in linie dreapta. Previziuni despre evenimentele politice la care trebuie sa ne așteptam in urmatoarea luna, despre ”razboiul” politic ce va ține, cu siguranța, prima pagina, vin de la analistul politic Bogdan Chirieac:…

- ”Cred ca suntem la ora asta singurul partid cu adevarat preocupat de alegerile europarlamentare și cred ca suntem singurul partid care vine și cu soluții pentru ceea ce ar trebui sa faca Romania in viitorul Parlament European și trebuie sa va marturisesc cu regret ca mi-aș fi dorit ca toata perioada…

- ''Situația este critica pentru PNL și pentru domnia sa, Klaus Iohannis. Principalul contracandidat este USR-ul. Deocamdata problema PNL-ului este USR-ul, creșterea USR și candidatul lor, domnul Dacian Cioloș. In sondaje, o sa vedeți tot mai des, in orașele mari cel puțin. Nu știu cum este organizarea…

- Bogdan Chirieac spune ca, paradoxal, marele pierzator al acestei decizii va fi chiar PNL, partidul care il susține pe președintele Klaus Iohannis. Analistul politic a explicat: „Acest lucru va aduce mai mulți oameni la vot, despre acest lucru este vorba. Dar in mare pericol este Partidul Național…

- "A fost discursul unui om care vrea sa spuna ceea ce gandeste si simte. Pentru ca nu mai vreau sa stam asa, inerti, si toti indivizii, toti oamenii care nu au facut ceva bun pentru aceasta tara sa minta, sa dezbine, sa injure, sa fie violenti. Asa ceva nu mai accept nici eu, nici colegii mei sa nu…