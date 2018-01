Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul CExN s-a discutat si despre tema demisiei lui Carmen Dan de la sefia MAI, subliniind ca in cadrul reuniunii colegii din conducerea social-democrata au spus "nu" variantei ca actualul ministru de Interne sa faca un pas in spate. "S-a…

- Se anunta 'apocalipsa' in PSD dupa ce Mihai Tudose si-a anuntat demisia din functia de premier ca urmare a retragerii sprijinului politic. Secretarul general al PSD, Niculae Badalau, a facut o previziune sumbra in direct la Romania TV si a spus ce s-a intamplat in sedinta.Citește și: Decizia…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, joaca tare. Mihai Tudose si-a dat demisia, iar acum unii dintre 'tradatori' vor avea mari probleme. Dragnea i-a ironozat pe acestia si i-a avertizat. Nu vor mai avea loc in noul Guvern."Cu Gabriel Petrea am o nelamurire. Veneam la sediu si a venit la mine sa imi spuna…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru MEDIAFAX, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, luni seara, dupa sedinta PSD in care s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose, ca a votat pentru mentionere acestuia in functia de premier, precizand ca "lipsa de comunicare naste monstri". Citeste si Traian Basescu il ataca…

- Este informația momentului: premierul a demisionat! Iata ca dupa anunțul serii, informațiile despre ceea ce se va intampla au inceput sa curga. Deși inițial Paul Stanescu era anuntat ca urmas al lui Tudose la Palatul Victoria, Dan Andronic a anunțat laTVR ca Mihai Fifor este favorit la postul de prim…

- Nervii sunt intinși la maxim in ședința Comitetului Executiv al PSD. Pe langa demisia ceruta lui Mihai Tudose, discuțiile merg in zone cu nisipuri mișcatoare atat pentru Liviu Dragnea, cat și pentru Mihai Tudose. Scandalul care s-a amplificat in ultimele luni pare sa iși gaseasca o supapa…

- Liderul PSD Sector 3, Robert Negoița, s-a aratat foarte deranjat de faptul ca 30 de președinți de organizații județene social-democrate au semnat in biroul lui Liviu Dragnea o cerere de retragere a sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose. Primarul Sectorului 3 a declarat, inaintea inceperii…

- „Personal, nu am vazut niciun conflict intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranta, ziua de astazi va aduce clarificarea acestui subiect si ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, ca, astazi, orice masura luam prin programul de guvernare, o masura buna,…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- ”Cateva argumente care susțin ideea ca Liviu Dragnea a avut permanent o agenda proprie și a sacrificat partidul, argumente care face orice vot de astazi pentru Dragnea sa fie de fapt un vot impotriva PSD: 1. S-a dovedit ca, in timp ce partidul era angajat total in lupta cu Traian Basescu,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite președintelui PSD și premierului un mesaj cu referire la disputa politica existenta intre cei doi. Gabriela Firea le spune celor doi, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facbook, ca trebuie sa inceteze aceasta disputa politica și, chiar daca au greșit…

- Liderii PSD convocasera sedinta Comitetului Executiv pentru data de 29 ianaurie, la Iasi, cu scopul de a dezbate planul de restructurare a Guvernului propus de premierului Mihai Tudose. Intre timp, Tudose a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, unul dintre oamenii fideli lui Liviu Dragnea,…

- Zilele lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului par sa fie numarate! Liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se afla in aceste momente, au anunțat ca vor ca CEX-ul programat intre 28-31 ianuarie, la Iași, sa aiba loc cat mai repede, saptamana viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene ar urma sa fie nominalizat pentru funcția de premier, deși, in contextul conflictelor evidente dintre premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea, nu s-a vorbit despre o moțiune de cenzura impotriva Guvernului…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Cu cat e platit Gica Popescu sa fie consilier al premierului. „Gica Popescu trebuie sa ii consilieze ce au de facut. Nu cred ca știe nici el și nici premierul ce va face Gica Popescu. De ce sa fie grav?…

- Victor Ponta, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Mai exact, fostul premier face o afirmație grava: Mihai Tudose ar putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.Fostul premier a facut o analiza și a actualilor miniștri, pe care ii numește simplu: ”proști”.

- Sociologul Alin Teodorescu a vorbit, la Digi24, in contextul tensiunilor dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, despre cine ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2019. El a numit in acest sens doua femei cu grad de incredere ridicat: Gabriela Firea și Corina Crețu.

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in prima sedinta din acest an, printre subiectele care ar putea fi discutate in Comitetul Executiv National fiind restructurarea Guvernului, convocarea unui congres extraordinar si modificarea Statutului PSD. Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora…

- PSD va realiza in ianuarie-februarie o analiza a Guvernului. Principalul partid de guvernamant s-a scindat in trei grupari. In ultima saptamana a anului trecut, președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul social-democrat, Mihai Tudose, s-au indemnat reciproc, in cadrul a patru interviuri televizate,…

- Daca privim inapoi, anul pe care il incheiem pare ca a fost, la nivel planetar, unul al atacurilor teroriste, al razboiului și al dramei migranților, ambele fara sfarșit, și al amenințarilor nucleare nord-coreene. De altfel, 2017 a debutat sangeros prin atentatul din noaptea de Revelion dintr-un club…

- Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca se ia in caulcul diminuarea numarului de ministere in cadrul Guvernului! Șeful PSD ii cere lui Mihai Tudose sa fie mai calm. ”Cand ești mai calm, aduni mai multe in jurul tau”, i-a transmis Dragnea.”Daca ar fi și mai calm, ar fi mult mai…

- Liviu Dragnea le da ultimatum la doi miniștri! Motivul: acestora li se cere sa iasa și sa spuna cine le-a zis ca ar putea sa fie președinți ai PSD.”La mai mulți membri din PSD li s-a spus ca ar putea sa fie președinții PSD. Ca eu o sa fiu arestat, ca o sa fiu condamnat, li se spunea din diferite…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. El a precizat ca aceasta este si una dintre dorintele premierului Mihai Tudose, pentru ca au discutat de mult timp despre…

- Custodele Coroanei Margareta, președintele Klaus Iohannis și președinții celor doua camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea sunt prezenți la ședința solemna de omagiere a MS Regelui Mihai I. Miniștrii cabinetului condus de Mihai Tudose au fost prezenți și ei in sala de plen a Camerei Deputaților.…

- Gabriela Firea a precizat ca a avut intrevederi atat cu Liviu Dragnea cat și cu Mihai Tudose. ”A fost o situație incordata, de azi e una calma. Avem o misiune din partea romanilor și trebuie sa o ducem pana la capat. A fost un incident neplacut peste care am trecut”, a precizat Firea la finele…

- Tudose: SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat al Romaniei Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca SUA sunt si trebuie sa ramana un aliat al tarii noastre, Tudose afirmand ca ingrijorarea Departamentului de Stat fata de legile justitiei nu vizeaza Guvernul intrucat legile sunt asumate si dezbatute…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ii raspunde premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a spus ca nu ințelege conceptul de ”Stat paralel”. Dragnea susține ca Tudose a avut o poziție corecta.”Din cate știu a fost votata de toata lumea (...) Este o poziție corecta din punctul meu de vedere. Am…

- O parada militara spectaculoasa va fi organizata la 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, la Alba Iulia. Motivul schimbarilor radicale in programul evenimentului este prezenta la Alba Iulia a premierului Mihai Tudose, alaturi de sefii celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si…

- „In functie de datele lor de nastere, stii ce karma au. Cunoscand un om, stii la ce sa te astepti din partea lui", a spus, duminica seara, Mihai Voropchievici. Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie: „Are lectia echilibrului, a seriozitatii, a responsabilitatii. Intr-o viata anterioara a fost…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista”, a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor”. „Sper sa nu fie asa...…

- Gheorghe Piperea a declarat ca Liviu Dragnea ar trebui sa-și dea demisia din fruntea PSD și a Camerei Deputaților, dupa ce s-a ales cu un nou dosar penal de la DNA, al treilea. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, i-a cerut lui Mihai Tudose sa-l demita pe Piperea, consilier onorific al…

- Gabriel Petrea, ministru pentru Dialog Social, a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Organizatiei Tineretului Social-Democrat a PSD.Petrea, care detine de doi ani presedintia TSD, a fost votat de aproximativ 2.121 de delegati prezenti la Congresul tineretului social-democrat care…

- Conform cifrelor prezentate in emisiunea Anei-Maria Roman, la "Esențial", Mihai Tudose este cotat cu 18%, Liviu Dragnea cu 15%, Klaus Iohannis cu 39,7% și Calin Popescu Tariceanu cu 23%. [citeste si]

- „Jumatate din unitatile administrativ-teritoriale din tara au un excedent de peste 20 de miliarde de lei, bani care in loc sa fie folositi pentru investitii stau si nu produc absolut nimic. In acelasi timp, cealalta jumatate de unitati administrativ teritoriale nu au bugete suficiente si trebuie…

- Se naște greu, foarte greu, revoluția fiscala mult visata de președintele PSD, Liviu Dragnea. Și asta in condițiile in care avem de-a face cu un guvern PSD, un premier PSD, miniștri PSD. Care sa fie resorturile pentru care, cel puțin pentru noi, cei care ii urmarim cu atata atenție la tv, Liviu Dragnea…

- In campania electorala de anul trecut, PSD le-a promis bugetarilor majorarea salariilor cu 25%. Un an mai tarziu, Liviu Dragnea si Mihai Tudose nu stiu pe unde sa scoata camasa, caci oricum nu au bani sa mareasca lefurile.

- In campania electorala de anul trecut, PSD le-a promis bugetarilor majorarea salariilor cu 25%. Un an mai tarziu, Liviu Dragnea si Mihai Tudose nu stiu pe unde sa scoata camasa, caci oricum nu au bani sa mareasca lefurile

- Misa a spus ca a avut o "discutie" cu premierul Mihai Tudose, care la randul lui "a purtat o discutie la partid" si s-a decis ca "miercuri (ordonanta) intra in sedinta de guvern". Intrebat de ziaristi daca aceasta ordonanta va include si transferul contributiilor de la angajat la angajatori, Ionut Misa…

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH), care este "la un pas de faliment, inecat in datorii", nu mai poate fi eficientizat, iar banii pe care premierul Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-i investeasca in minerit "ar putea fi folositi pentru diversificarea economica a Vaii Jiului", au transmis,…

- "Din punct de vedere institutional, presedintele Romaniei a comunicat niste lucruri extrem de grave, faptul ca ne paste pericolul ca din cauza masurilor foarte proaste luate in plan fiscal, toate acest lucruri dublate de lipsa investitiilor, care au fost taiate pentru ca sa se acopere bula de promisiuni…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a afirmat, miercuri, ca nu planificase sa ajunga la sediul PSD Sibiu și a decis, impreuna cu premierul Mihai Tudose, sa faca o vizita neanunțata la Spitalul Clinic Județean de Urgența. "Nu a fost planul sa mergem la sediu. (...) Noi am fost la spital.…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect de lege prin care parlamentarii sa poata intermedia relatia dintre oamenii de afaceri si primari sau membri ai Guvernului, fara a fi acuzati de trafic de influenta. 0 0 0 0 0 0 Proiectul de lege initiat de Catalin Radulescu prevede…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere propunerii legislative initiate de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose, ministrul Educatiei, Liviu Pop, si vicepremierul Marcel Ciolacu care prevede ca plata cheltuielilor cu salariile,…

- Proiectul de buget pentru 2018 ar urma sa fie depus la Parlament in luna noiembrie și, cel mai probabil, adoptat la finele aceleiași luni sau in primele zile ale lunii decembrie, a declarat președintele PSD, Liviu Dragnea. “Am discutat, deja, de saptamana trecuta și in coaliție și cu colegii de la Guvern…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in disputa generata de anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a declarat ca a cerut șefului Guvernului, Mihai Tudose, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv.

- Liviu Dragnea a anuntat luni seara ca i-a cerut premierului Mihai Tudose sa prelungeasca si in 2018 prin ordonanta perioada prin care se pot finanta de la bugetul de stat cheltuielile pentru tratamentul victimelor din clubul Colectiv.

- Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au ajuns la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Dupa discutiile cu cei patru lideri PSD, sindicalistii de la Sanitas au anuntat ca nimeni…

- Ministrul Finantelor, Ionuț Mișa, scapa deocamdata de remaniere. ”Nu intentionam schimbarea lui Ionut Misa”, a afirmat premierul Mihai Tudose, dupa ce, marți, acelasi mesaj îl transmitea si președintele PSD, Liviu Dragnea. Întrebat daca este…