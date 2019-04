Chirieac: Iohannis, victima unei capcane. Plan de eliminare, momentul decisiv

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Senatului a reacționat imediat dupa achitare, la Antena 3. Calin Popescu Tariceanu declara, la Antena 3: "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea e parțiala. (...) Presiunea publica i-a afectat pe toți cei din jurul meu. In același timp, am vazut cum s-au…

- "Are de ales presedintele. Cred ca se va hotari maine de dimineata daca se duce, in functie si de ora la care se trezeste. Daca au pus sedinta de dimineata, nu va merge. Daca au pus-o la o ora rezonabila, s-ar putea sa vina in Parlament. Principala preocupare a presedintelui este sa impinga USR-ul…

- "Este o consecința pur formala pentru ca domnul presedinte Iohannis sa raporteze in afara tarii: "m-am consultat cu societatea civila, uite ONG - urile". De ce din 113.000 de ONG-uri, cate am aflat ca sunt in Romania, ai chemat numai 10, nu stiu. "M-am consultat cu magistratii". Magistratii au spus…

- "Am ințeles ca Iohannis vrea sa intru in pușcarie ca sa doarma liniștit. Klaus, poate nu intru! Poate nu intru! Nu te culca pe o ureche", i-a transmis Dragnea președintelui Iohannis. "Anunt timpuriu fata da candidatura la presedintie" "Este, daca vreti, un anunt timpuriu fata da candidatura…

- ”Va dați seama cum s-a dus telegrama asta pe toata filiera NATO? Șeful Marelui Stat Major e ilegal in funcție, președintele a mințit in motivare, spune o instanța de judecata din București. Eu sper din tot sufletul, pentru a mai avea o șansa cu țara noastra, ca razboiul acesta se va incheia pe 26…

- Fostul premier Dacian Cioloș a afirmat ca președintele Klaus Iohannis ar putea sa ceara Guvernului sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Vezi aici declarația completa: Ciolos: Presedintele ar putea sa ceara Guvernului sa o sustina pe Kovesi Analistul…

- La inceputul emisiunii „Punctul de intalnire" de la Antena 3, miercuri, 20 februarie, Radu Tudor a facut urmatoarele precizari: „Daca pana la miezul nopții nu apare niciun semnal de la Palatul Cotroceni, și e foarte puțin probabil, incepand din aceasta noapte, cele doua ministere, Transporturi și…

- Potrivit bookmakerilor, Klaus Iohannis e favorit, urmat de Calin Popescu Tariceanu, Dacian Cioloș sau Liviu Dragnea, liderul PSD avand o cota de 34 daca invinge, conform unui tabel care aparține unei case online de pariuri. La capitolul mari surprize se numara fosta șefa DNA Laura Codruța…