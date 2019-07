Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidat PSD "Nu ca este versiunea care se ia cel mai mult in calcul, ci este singura care se va lua in calcul, astazi, la CEx. Va fi un vot care va tinde catre unanimitate, vreo doua voturi impotriva, cel mult, daca nu cumva si acolo se va merge pe consesns. In opinia mea,…

- "PSD trebuie sa analizeze foarte bine motivele pentru care au pierdut alegerile din 26 mai. Ce anume i-a facut pe oameni, dupa ce s-au dublat veniturile, pensii si salarii la stat si in mediul privat, sa creada ca li s-au micsorat veniturile. De ce 40 la suta dintre romani, din mediul public, cred…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- "Faptul ca doamna Dancila ar putea candida a devenit o stire aproape asumata oficial. Avand si un rol important in tara, presedinte al partidului, cu cateva succese imediat dupa dezastrul din 26 mai, dna Dancila se califica pentru a candida la presedintie. Eu cred ca ordinea, acum cand plecam, in…

- Liderul USR București, Roxana Wring, a declarat, la Congresul USR de astazi: ”Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece. In 2020, toți hoții și incompetenții trebuie scoși din adminsitrația publica și locala. Cu asta mai avem de luptat”. Analistul politic Bogdan Chirieac…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat ca partidul etnicilor maghiari rupe protocolul de colaborare cu coalitia de guvernare PSD-ALDE si ca UDMR nu va mai sustine niciun proiect al guvernului. Totul a pornit de la scandalul din Valea Uzului, unde in cursul diminetii viceprimarul din partea UDMR…

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, este invitatul lui Mihai Gadea, la Antena 3, in aceasta seara, fiind dezbatute problemele sociale și politice ale momentului. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind organizarea referendumului pe justiție. Iohannis a decis…

- ”Slava Domnului ca lucrurile stau așa ca suntem in Saptamana Mare. Zic eu, șansele PNL de a nu inregistra un scor sensibil mai mic decat USR cresc. Cele doua intrebari sunt, ca sa spunem pe romanește, doua prostii. Prima intrebare cu amnistie și grațiere... S-au dat multe ordonanțe de amnistie și…