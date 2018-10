Chirieac, apel la încetarea războiului româno-român: Să nu privim cu mânie penală In emisiunea Romania 9, de la TVR, de miercuri, analistul politic Bogdan Chirieac a facut unele precizari: ”Am aflat și eu cu surprindere cat se ține deschis un dosar in Germania: o luna. E șocant, nu? Se poate extinde la 2 luni, cu aprobarea procurorul ierarhic superior, și, in anumite cazuri, pana la 1 an. La noi s-a spus 1 an se poate ține un dosar, dupa care se inchide, ca sa nu ții dosarele pentru șantaj politic. Vi se pare normal sa ținem 60% dintre magistrați cu dosare penale?” a subliniat analistul. Ionuț Cristache a remarcat ca daca s-ar lua dupa opoziție, atunci nimeni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

