Stiri pe aceeasi tema

- Remarca vine din partea Sorinei Pintea, ea insași acuzata ca urmarește sa caștige capital de imagine prin vizitele pe care le face in ultima perioada in spitalele din țara. La o saptamana dupa ce un primar din județul Maramureș a intrat in greva foamei in fața Ministerului Sanatații pentru ca nu i-a…

- Pro Romania lanseaza un apel catre partide sa doneze sectiilor de oncologie ale spitalelor banii primiti de la Autoritatea Electorala Permanenta pentru campania electorala. „Pro Romania lanseaza o propunere catre tot spectrul politic romanesc, izvorata din ideea de a face ceva concret in folosul…

- Șefii SSPM Bacau, societatea Primariei, fac campanie electorala, in timpul orelor de serviciu. Nicolae Zaharia, directorul general al societații, și Mircea Merticaru, de la departamentul PR, distribuie postari de susținere pentru partidul Pro... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Singurul candidat inscris in cursa pentru postul de secretar al primariei Buzau a fost respins. Aurel Marinescu, singurul funcționar care și-a depus dosarul de candidatura, a picat proba scrisa a concursului. Candidatul nu a reușit sa obțina nici jumatate din punctajul maxim așa ca membrii comisiei…

- Cand pisica nu-i acasa, soarecii joaca pe masa iar cand Cretu e plecat la schi, in tari straine bineinteles, Niculae profita de ocazie si vrea sa se faca cunoscut in fata doamnelor din Bistrita, si nu numai. Nu oricum, ci printr-o felicitare de 8 Martie pe presul de la usa,cu un text profund aliterar.…

- Microbuzul tricolor de campanie al candidatului independent la alegerile europarlamentare a fost blocat in vama Leușeni și a primit interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, fiind dat in „consemn la frontiera”.Citește și: Doina Federovici și-a anunțat candidatura pentru functia…

- Presedintele tarii, Igor Dodon, ar trebui sa fie suspendat din functie pentru ca face campanie electorala socialistilor, dar si pentru faptul ca isi face imagine pe seama pilotilor moldoveni, fosti ostatici in Afganistan. Asta sustin invitatii emisiunii Publika Report.

- Piloții moldoveni, ținuți ostatici in Afganistan din 2015, urmau sa ajunga acasa inca acum patru luni, insa operatiunea de eliberare a fost blocata de presedintele Igor Dodon, pentru ca ulterior sa se foloseasca de acest caz si de vietile lor in plina campanie electorala.