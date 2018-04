Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, senatorul PSD Arad, Mihai Fifor, a marcat duminica, la Arad, cei 14 ani de cand Romania este membru NATO, in unitatea militara din Cetatea Aradului, unde, in incinta Batalionului 191 Infanterie „Radu Golescu” a avut loc ceremonia arborarii drapelelor Romaniei si NATO. „Am…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat, vineri, la reuniunea sefilor de misiuni diplomatice din statele membre ale Uniunii Europene (HOMS) acreditati la Bucuresti. Aceasta și-a exprimat increderea ca rezultatele anului 2018 vor fi similare cu cele obtinute in anul 2017, ca urmare a actiunii guvernamentale…

- „A iesit intr-o declaratie de presa acest analfabet functional, nu-i mai spun numele, folosind cuvinte de tip «actiuni mafiote in interiorul municipiului Ias», «schimburi pe sub mana», «inregistrari ilegale de terenuri» etc. Singura chestie pe care nu a reusit sa o vada este ca vorbeste despre lucruri…

- Polițiștii clujeni și procurorii DIICOT au efectuat, zilele trecute, o seri de percheziții domiciliare la persoane banuite de operațiuni cu substanțe psihoactive. ”La data de 23 martie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea…

- El a confirmat, de asemenea, ca la Primarie a ajuns ordinul prefectului de incetare a mandatului, dar ca juristii Municipalitatii urmeaza sa decida ce lege e mai "puternica": a Administratiei Publice Locale sau a partidelor politice. "Daca e Legea partidelor, Gabriel Harabagiu va semna documentele administrative,…

- Aflata in SUA, unde participa la turneul de la Indian Wells, liderul clasamentului mondial, Simona Halep, s a intalnit cu o cunoscuta actrita de la Hollywood, Elisabeth Shue. Simona a postat pe o retea de socializare o fotografie cu actrita de 54 de ani si cu fiica acesteia, Agnes, cu mesajul: "Am fost…

- Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 16 martie, cu Excelența Sa Sergey Minasyan, ambasadorul Armeniei in Romania Cu acest prilej, cei doi oficiali au trecut in revista relațiile foarte bune de cooperare in domeniul educației dintre cele doua țari, ministrul Valentin Popa…

- Miercuri, 14 martie, Baza 3 Logistica „ZARGIDAVA” din Roman și-a primit noul comandant. Va reamintim ca, dupa scurta comanda a doamnei colonel doctor Maria Tița, prima femeie comandant de garnizoana din Moldova, U.M. 01144 Roman a avut un comandant interimar, colonelul Felician Farcaș. Miercuri, in…

- Sindicalistii din domeniul sanitar si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea nu au ajuns la un acord in urma negocierilor purtate marti la minister. In aceasta dupa-amiaza, la Ministerul Sanatatii au avut loc noi runde de discutii cu sindicatele din sistemul sanitar, Federatiile SANITAS si Solidaritatea…

- Secretarul județul Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff, a postat cateva fotografii pe contul sau de facebook in care vorbește despre vizita unui Post-ul CONFUZIE: Secretarul județului spune ca s-a intalnit cu primarul unei localitați din Spania, care nu exista apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Chef Sorin Bontea a fost sarbatorit de echipa emisiunii ,,Chefi la cuțite” chiar pe platoul de filmari, in timpul jurizarilor pe nevazute ale sezonului cu numarul 5. Surprizele s-au ținut lanț, iar indragitul jurat a avut parte de cadouri inedite.

- ANGAJARI ARMATA 2018. SALARII ARMATA 2018. Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate în Armata Româna, în urma unui memorandum semnat cu Guvernul.

- Potrivit declaratiei ofociale, senatorul buzoian Dorin Badulescu (PMP) s-a intalnit ieri cu vicepresedintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans. “Ieri, 01.03.2018, am participat, in calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, miercuri, la Ierusalim, cu seful Comisiei de aparare si politica externa din Parlamentul israelian, Avi Dichter, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, discutiile au fost axate…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s a intalnit marti, 20 februarie, la Palatul Cercului Militar National, cu membri ai Comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Senat si Camera Deputatilor. La intalnire, alaturi de ministrul apararii nationale, au fost prezenti seful…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut sambata, la Munchen, o intalnire cu presedintele companiei americane Lockheed Martin, Marillyn Hewson, in cadrul careia s-a discutat despre cooperarea in domeniul militar, oficialul roman reiterand importanta dezvoltarii cooperarii cu companiile romanesti…

- Toate aceste demersuri au avut in vedere evitarea degradarii imobilului si asigurarea conditiilor optime de utilizare In ceea ce priveste acuzele vehiculate in spatiul public cu privire la efectuarea unor lucrari care au vizat modificarea structurii de rezistenta a imobilului facem precizarea ca am…

- Un angajat al Politiei Locale este cercetat dupa ce luni seara, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat si a avariat trei masini, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- In perioada 06.02-16.02.2018, 9 militari din cadrul Batalionul 84 Asigurare Date ”Maraști”, unitate din compunerea Brigazii 8 LAROM desfasoara, alaturi de colegii din cadrul Brigazii 9 Mecanizate și ai Regimentului 52 Artilerie Mixta, in zona cabanei militare Soveja din Muntii Vrancei,…

- DNA raspunde acuzatiilor din inregistrarile difuzate la Antena 3 de Vlad Cosma difuzand transcrierea unor discutii cu persoane care ar fi cerut o situatie juridica favorabila acestuia si tatalui sau amenintand ca vor aparea la TV inregistrari video din anchete si cu montaje menite sa discrediteze procurorii.…

- "Comisia de etica zice ca daca iți exprimi gandurile deschis, ai zburat din partid. Nu ne intereseaza cine ce pe cine a susținut, dar credem ca este un semn sanatos sa poți sa faci o opinie diferita fața de "șef", sa nu te oblige cineva sa faci doar ce se zice de la centru. La PSD,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca va propune prin Memorandum adresat Guvernului incadrarea in cursul anului 2018 a 50 de psihologi la nivelul Armatei, in paralel cu prezentarea, cel tarziu in luna martie, a unui concept privind infiintarea Centrului National de psihologie…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca este imperios nevoie sa se faca un pas mai departe in domeniul asistentei psihologice pentru Armata Romana, adaugand ca, foarte probabil, pana la inceputul lunii martie va fi prezentat un nou concept in materie. Fifor are marti…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost injunghiat in piept cu un cutit noaptea trecuta in fata imobilului Lazar Rezidence de catre un locatar din acest bloc. Tanarul lovit era baut si facea scandal in fata imobilului in jurul orei 02:00 noaptea. Cel cu cutitul a coborat din bloc si s-a luat la cearta…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Joi, 1 februarie 2018, incepand cu ora 14.00, la Palatul Ostirii din Copou a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii Brigazii 15 Mecanizate „PODU INALT". Colonelul Remus-Hadrian BONDOR a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati de la generalul de brigada Dragos-Dumitru IACOB,…

- Kamara si Madalina au vorbit intr-o emisiune TV despre relatia pe care o au in prezent. Artistul a marturisit ca urmeaza sa divorteze si ca vrea sa vada cum va decurge relatia cu noua sa iubita. De asemenea, artistul a povestit ca a incercat sa mai aiba si alte relatii inainte de a fi cu Madalina, insa…

- O firma din Pojorita a fost sancționata drastic pentru incalcarea legislației in domeniul silvic. In urma unui control de data recenta facut de polițiști și specialiști ai Garzii Forestiere Suceava s-a stabilit ca societatea a livrat 217 metri cubi de material lemnos fara proveniența legala. Firma a…

- Joi, 1 februarie 2018, incepand cu ora 14.00, la Palatul Ostirii din Copou va avea loc ceremonia de predare-primire a comenzii Brigazii 15 Mecanizate „PODU INALT". Colonelul Remus-Hadrian BONDOR va prelua comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati de la generalul de brigada Dragos-Dumitru IACOB,…

- O noua moda ia amploare în China, unde tot mai multi tineri se filmeaza "Înainte si Dupa", aratând tuturor cum arata în viata de zi cu zi si cât de bine pot arata atunci când se

- Ioana Bran, cea care ar putea deveni luni ministru al Tineretului și Sportului, nu are nicio legatura cu sportul. Tanara provine dintr-o familie foarte bogata din Satu Mare, tatal ei fiind patronul distileriilor Bran. Aceasta are 31 de ani și s...

- Un politist de 33 de ani, angajat al Brigazii de Operatiuni Speciale, a fost injunghiat, duminica dimineata, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un barbat intr-un club din Iasi. Politistul se afla in timpul liber si era insotit de prietena sa, el fiind internat in spital in stare stabila.

- Aleșii locali din Lugoj au avut parte, joi, de o noua ședința zgomotoasa. Și de aceasta data, pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de hotarare, inițiat de primarul Francisc Boldea, privind „solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al…

- Cateva mii de persoane au infruntat, miercuri seara, temperaturile scazute si au iesit in centrul Iasiului pentru a asista la retragerea cu torte si defilarea angajatilor MApN si MAI. Peste 150 de militari ai Brigazii 15 Mecanizate, ai Inspectoratului Judetean al Jandarmeriei si Inspectoratului…

- Este tema dezbatuta in cadrul unei mese rotunde organizata de Universitatea Babeș Boliay in cadrul Proiectului TO-REACH, finanțat de Comisia Europeana. Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a organizat, la inceputul acestei saptamani, o intalnire cu specialiști din domeniul sanatații și domenii…

- Mai concret: spuneti si dumneavoastra: este ca madama premier le bate la rochii topistice pe toate femeile barbate din PSD, de la un cap la altul? Ca noua, zau, asa ni se pare... Cine vor fi capeteniile in marele rezbel fratricid pentru controlul judetului Iasi? Ei bine, daca v-ati oprit din ras dupa…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta organizeaza la sediul teatrului concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de sef serviciu Contabilitate. Conditii de participare: are experienta profesionala in domeniul de referinta economic de minimum 10 ani; are experienta de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut pe ansamblu cu 13,1% in perioada ianuarie-noiembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, in termeni nominali, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Cifra…

- O delegatie a Consiliului de Securitate al ONU a intreprins o vizita in Afganistan pentru a evalua situatia din domeniul securitatii in tara ravasita de razboi, in cursul careia s-a intalnit cu conducerea guvernului afgan, fara accesul presei, potrivit unui anunt facut luni de Palatul Prezidential,…

- In baza cererii nr. 31391 din data de 13 decembrie 2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii MTL Sunrise SRL, cu sediul social in orasul Ovidiu…

- Fostul sef al Sectiei 18, Radu Viorel, sustine ca, in cazul agresiunii din 2016, se stia inca de la acel moment faptul ca Eugen Stan este angajat al Brigazii de Politie Rutiera. Precizarea, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 anunta ca politistii au ascuns calitatea acestuia.

- Astazi, incepand cu ora 11, militarii Brigazii 15 Mecanizate “Podul Inalt” Iași vor organiza o ceremonie la Ansamblul Monumental din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, dedicat victoriei repurtate de domnitorul Ștefan cel Mare impotriva turcilor la 10 ianuarie 1475. “Brigada 15 Mecanizata poarta…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, marti, in timpul ceremoniei de semnare a contractelor pentru achizitionarea de echipamente medicale imagistice, ca nu este ”pomana”, statul fiind obligat sa puna la dispozitia oamenilor tot ce este necesar in sistemul medical.

- Domeniul schiabil din RomA¢nia A®nsumeazAƒ 164 de kilometri E™i un numAƒr de 189 de pA¢rtii omologate. AZn 2017, doar douAƒ pA¢rtii au primit acreditare, printre care E™i pA¢rtia din BistriE›a.

- In baza cererii nr. 31124 din data de 11 decembrie 2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii New Remat Collect SRL, cu sediul social in satul…