Stiri pe aceeasi tema

- O intreaga Romanie este in stare de soc dupa accidentul grav in care si-au pierdut viata 10 persoane, iar alte 7 sunt in stare grava. Microbuzul in care se aflau femei ce mergeau la munca la Bucuresti a fost spulberat de catre un TIR. Klaus Iohannis a tinut sa transmita un mesaj public.

- Faptul ca Romania a dat procurorul-sef european se datoreaza in primul rand presedintelui Klaus Iohannis, a declarat, sambata, la Iasi, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Victoriile presedintelui Klaus Iohannis in materie de politica externa, care de fapt aduc succesele viitoare din politica externa,…

- "Azi dimineata la 6 si ceva am primit un mesaj cutremuraror. Intre Urziceni si Slobozia a avut loc un accident groaznic cu 10 morti si aproape 10 raniti grav. M-a intristat foarte mult! Ce poti sa spui? Condoleante, imi pare rau! Ce sa intelegem? Sa intelegem ca lipsa de infrastructura ucide, la…

- „Da, am fost un fel de pompier atomic, care a prevenit sa se prabușeasca Romania. Fara mine și prezența mea, PSD chiar ar fi reușit sa distruga justiția, sa acapareze intreaga Romanie. Din pacate arhitectura constituționala a permis sa fac atat cat am facut. Am folosit toate instrumentele care au…

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a acuzat comportamentul lipsit de normalitate al președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in condițiile in care acesta apare in intreaga țara pe afișe in care clameaza „O Romanie normala". Ioan Stan a spus ca acest mesaj da bine la electorat, ...

- Liberalii aradeni sunt tot mai aproape de a-și indeplini ținta propusa in campania de strangeri de semnaturi pentru candidatura președintelui Klaus Iohannis. Daca pentru susținerea candidaților la alegerile europarlamentare s-au strang 48 mii semnaturi, de aceasta data PNL Arad a plusat, și și-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca realegerea presedintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat reprezinta "temelia pe care se poate cladi temeinic Romania". "Il sustinem pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat la Cotroceni, pentru a garanta fiecarui roman…

- Azi, 21 iulie, la circa trei luni de la al doilea tur de scrutin prezidential, ucrainienii au revenit la urne. De data aceasta, pentru alegerea noului parlament. Sunt in joc 450 locuri ce sunt atribuite printr-un sistem mixt(proportionalul si majoritatea relativa).Alegerile legislative erau prevazute…