- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca revolutia fiscala a provocat o pierdere de 12 milioane de euro municipiului pe care il conduce si se intreaba cate lumanari ar putea cumpara de acesti bani, pentru a le aprinde pentru ministrul de Finante. …

- Revolta soferilor din cadrul Companiei de Transport Public (CTP) a luat amploare, dar, cu toate acestea, angajatii nu au, culmea, sprijinul sindicatului care ar trebui sa ii reprezinte. Potrivit unor surse din CTP, foarte multi soferi si vatmani au iesit din sindicate, pentru ca nu se simteau „reprezentati".…

- Conducerea PSD, reunita aseara in sedinta Comitetului Executiv (CEx), a votat in unanimitate rezolutia privind excluderea din partid a primarului Mihai Chirica. Alaturi de edil, au fost dati afara din PSD fostul deputat Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Pentru ultimul, decizia de excludere echivaleaza…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a lansat un atac dur la adresa celor trei exclusi din PSD. Nichita este cel care i-a promovat in politica pe Chirica, Harabagiu si Iacoban. Fostul primar nu a uitat faptul ca cei trei i-au „confiscat” puterea in partid si primarie dupa ce acesta a fost arestat…

- Cititi mai jos mesajul fostul lider al PSD Iasi. "Natura umana nu inceteaza sa ma surprinda! Capacitatea de disimulare, de transformare, de victimizare pe care o au unii oameni este de-a dreptul spectaculoasa! Am urmarit si eu ultimele evenimente din politica ieseana. PSD Iasi a decis excluderea din…

- Presedintele filialei judetene a PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul…

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia…

- Presedintele filialei judetene a PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ), este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean.

- Biroul Permanent Județean al PSD Iași a votat astazi pentru excluderea din partid a primarului Mihai Chirica si a altor doi membri ai formatiunii politice. Decizia confirma propunerea Comisiei de Etica a social democratilor care a dispus sanctionarea edilului iesean precum si a viceprimarului Gabriel…

- Maricel Popa, presedintele filialei judetene a PSD Iasi, a declarat ca decizia excluderii lui Mihai Chirica din partid, luata de Biroul Permanent Judetean (BPJ) este definitiva si ca nu mai este necesara o hotarare similara a Comitetului Executiv Judetean. Maricel Popa a spus, vineri, la finalul sedintei…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- "In PSD continua dictatura Dragnea. Excluderea primarului de la Iasi este o demonstratie de forta, inca o data, din partea liderului suprem al CEx-ului. Dupa ce si-a reinstalat al treilea Guvern intr-un an de zile, vrea sa dea un semnal si catre liderii din teritoriu ca cine nu adopta linia Dragnea…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis, in sedinta de vineri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum si viceprimarului Gabriel Harabagiu si a presedintelui executiv al organizatiei municipale Iasi, Sorin Iacoban.

- Presedintele interimar al organizatiei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, dupa decizia Biroului Permanent (BPJ) al filialei de excludere din partid a primarului Mihai Chirica si a celorlalti doi apropiati ai sai din organizatia municipala, Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban, ca acestia au…

- Biroul Permanent Judetean (BPJ) al organizatiei municipale PSD Iasi a decis, in sedinta de vineri, excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, precum si viceprimarului Gabriel Harabagiu si a...

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD, alaturi de viceprimarul Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban. Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, spune ca decizia e definitiva, informeaza Mediafax. Excluderea lui Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a lui ...

- Organizatia judeteana Iasi a PSD a decis, vineri, in Biroul Permanent Judetean, excluderea din partid a primarului Iasiului, Mihai Chirica, iar hotararea finala urmeaza sa fie luata saptamana viitoare in Comitetul Executiv Judetean al organizatiei, trasnsmite News.ro . Sedinta BPJ al PSD Iasi a avut…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD, alaturi de viceprimarul Gabriel Harabagiu si Sorin Iacoban. Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, spune ca decizia e definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Biroul Permanent Judetean al PSD Iasi a decis azi excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia BPJ iasi s-a luat cu o majoritate covarsitoare, cu 18 voturi pentru, doua abtineri si unul impotriva. In cazul lui Mihai Chirica…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi au votat astazi excluderea din PSD a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, informeaza Antena3.ro. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iasi a propus sanctionarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD. Intr-o ședința maraton a Biroului Permanent Județean al PSD Iași, Mihai Chirica și viceprimarul Gabriel Harabagiu au fost excluși din partid.Cel mai probabil Mihai Chirica va contesta aceasta decizie, pentru ca el considera ca singurul…

- Conducerea organizatiei judetene a PSD Iasi (Biroul Permanent Judetean - BPJ) se va reuni astazi la ora 12:00 pentru a dezbate situatia din partid a lui Mihai Chirica si a apropiatilor sai. O decizie finala in privinta excluderii lui Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat…

- Conducerea organizatiei judetene a PSD Iasi se va reuni astazi pentru a dezbate situatia din partid a lui Mihai Chirica si a apropiatilor sai. Initial, sedinta Biroului Permanent Judetean (BPJ) ar fi urmat sa aiba loc ieri, dar a fost amanata. O decizie finala in privinta excluderii lui Mihai Chirica,…

- Organizatia judeteana a PSD Iasi a remis un comunicat de presa dupa propunerea de sanctionare a unor lideri ai partidului. in comunicat, sefii organizatiei nu explica de ce a fost amanata sedinta de astazi in care trebuiau sa fie exclusi Mihai Chirica, Sorin Iacoban si Gabriel Harabagiu. Redam comunicatul…

- Spuneam, saptamana trecuta, ca Dragnea va drumul la caini și ca va incepe execuția tuturor celor din partid care au avut curajul sa i se impotriveasca. Anticipam faptul ca una dintre persoanele vizate de acest jihad va fi primarul Iașului, Mihai Chirica, cel care l-a harațit pe Dragnea in dese randuri,…

- Primarul Mihai Chirica intra astazi la judecata sefilor organizatiei judetene a PSD Iasi. Forul de conducere al filialei va decide daca il exclude sau nu din partid, alaturi de doi apropiati ai sai: Gabriel Harabagiu (viceprimar) si Sorin Iacoban (fost deputat). Aseara, ei au primit sprijinul organizatiei…

- Biroul Municipal Largit a decis, miercuri, continuarea activitații lui Mihai Chirica, primarul orașului, in cadrul PSD Iași. Ceilalți doi membri care așteptau cu sufletul la gura votul, viceprimarul Gabriel Harabagiu și social-democratul Sorin Iacoban, au fost și ei ușurați sa afle decizia, bucurandu-se…

- Membrii Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat au votat, miercuri, impotriva excluderii din partid a primarului Mihai Chirica si viceprimarului Gabriel Harabagiu. O decizie similara a fost adoptata si in cazul presedintelui executiv al Organizatiei Municipale Iasi, Sorin Iacoban,…

- Biroul Permanent Judetean si Comitetul Executiv al organizatiei Iasi a Partidului Social Democrat (PSD) va discuta, cel mai probabil saptamana viitoare, propunerea de excludere din partid a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica. Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat…

- Biroul Permanent Judetean si Comitetul Executiv al organizatiei Iasi a Partidului Social Democrat (PSD) va discuta, cel mai probabil saptamana viitoare, propunerea de excludere din partid a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica. Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile…

- Comitetul Executiv Municipal al PSD Iasi se reuneste in aceasta dupa-amiaza in sedinta. Potrivit unor surse din PSD, scopul intalnirii este de a dezbate sanctiunile disciplinare recomandate de Comisia de Etica a PSD in cazul celor cinci lideri ai organizatiei municipale: Mihai Chirica, Gabriel Harabagiu,…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare…

- Partidul Social Democrat (PSD) renunta la orice sansa de a mai castiga Primaria municipiului Iasi in 2020, printr-o eventuala excludere a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban, sustine europarlamentarul Catalin Ivan. Intr-o postare pe Facebook,…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. O propunere"Noi discutam in cadru statutar, in interiorul…

- Masura dura luata de organizatia judeteana PSD impotriva primarului din Iasi. Mihai Chirica a fost exclus din partid. Comisia de etica a decis cu patru voturi pentru si doua abtineri eliminarea lui Mihai Chirica din randurile PSD. Aceeasi soarta au avut-o si viceprimarul Iasilor,…

- Catalin Ivan este de parere ca excluderea unor social-democrati ieseni din partid este o "executie" si considera ca PSD nu mai are nicio sansa sa castige Primaria in 2020. Iata ce a scris el pe Facebook: "Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca…

- Comisia de etica a PSD Iasi a decis excluderea din partid a primarului Mihai Chirica, a viceprimarului Gabriel Harabagiu si a fostului deputat Sorin Iacoban. Decizia urmeaza sa fie supusa votului Biroului Permanent Judetean intr-o sedinta programata joia aceasta. Sun sanse infime sa se revina asupra…

- Comisia de Etica a PSD Iasi a propus astazi excluderea primarului Mihai Chirica si a viceprimarului Gabriel Harabagiu din organizatia partidului, dar si a fostului deputat Sorin Iacoban, actualemnte presedinte executiv al Organizatiei Municipale. Alti doi membri de partid au primit avertisment. Cel…

- Mihai Chirica, primarul Iasiului, ar putea fi sanctionat de conducerea filialei judetene a PSD, fiindca nu s-a prezentat in fata comisiei de etica a organizatiei, unde a fost chemat pentru a da lamuriri privind atacurile sale repetate la adresa PSD. Surse din cadrul PSD Iasi au declarat pentru News.ro…

- Cititi mai jos postarea pe Facebook a europarlamentarului de Iasi: Ma suna colegi de la Iasi, colegi alaturi de care am crescut in organizatia PSD, sa-mi spuna ca s-a constituit pluton de executie la comanda lui Dragnea pentru ca Mihai Chirica, primarul Iasului, Gabriel Harabagiu, viceprimar si Sorin…

- Europarlamentarul a transmis ca a fost anunțat de colegi din PSD Iași ca ”s-a constituit un pluton de execuție”, comandat de Liviu Dragnea, impotriva lui Mihai Chirica, primarul Iașiului, Gabriel Harabagiu, viceprimar și Sorin Iacoban, fost deputat și președinte al PSD Iași. „Ma suna colegi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a prezentat in cadrul unei conferinte de presa care sunt prioritatile partidului pe care il conduce. In acest sens, Tariceanu sustine ca a facut o lista in 10 puncte. „Pe zona economica ne vom afirma mereu intentia de interventie minima a statului in econ…

- La alegerile parlamentare din decembrie 2016, el a candidat pe listele de deputati ale PSD Iasi, pe loc neeligibil.Este considerat un apropiat al actualului lider al filialei judetene PSD Iasi, Maricel Popa, dupa ce timp de mai multi ani a fost sustinator al europarlamentarului Catalin…

- Surpriza pe scena politica locala: primarul Mihai Chirica, membru PSD, a avut ieri cuvinte de lauda pentru seful Partidului Pro Romania, Victor Ponta. Edilul Iasului a spus despre acesta ca a fost premier intr-un guvern performant si este in continuare atasat de valorile Romaniei. Ponta a fost zilele…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local ‘pierde’ 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. ‘Marea…

- "Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a ajuns la Guvern in jurul orei 11.00, el avand o discutie de circa jumatate de ora cu premierul Mihai Tudose", au precizat surse politice, citate de Mediafax. De asemenea, premierul a avut intalniri separate cu mai multi presedinti de consilii…

- Tudose, intalniri cu mai multi lideri PSD, fara Dragnea - surse Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au aprobat, miercuri, bugetul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) pe anul 2018. Presedintele CNSAS, Dragos Petrescu, a precizat ca institutia se incadreaza in limitele bugetare prevazute, dar ca ar avea nevoie si…

- El se solidarizeaza in acest demers cu primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica. "Am solicitat Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de diminuare a sumelor incasate de bugetele locale din impozitul…