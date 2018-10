Chirica, macabru: La moartea lui Dragnea, din salariul meu, voi face un foc de artificii

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica a declarat, luni seara, ca interzicerea focului de artificii la Sarbatorile Iasiului de catre Politie reprezinta o "presiune politica nepermisa", adaugand ca iesenii se vor bucura de concert si poate, cat mai curand, si de un foc de artificii. "Asta chiar daca trebuie sa tragem…

- Autoritatile au anuntat luni seara ca focul de artificii care urma sa incheie Sarbatorile Iasului nu va mai avea loc. Conform unor date oficiale, se pare ca statiile de carburanti de pe strada Sfantul Lazar sunt prea aproape de zona de lansare si exista pericolul unor incendii. Redam comunicatul oficial:…

- In cursul zilei de astazi, 15 octombrie 2018, la ora 14.29, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a notificat firma responsabila de organizarea jocului de artificii programat pentru finalul super concertului din cadrul celei de-a XXVII-a ediții a Sarbatorilor Iașului ca, in baza prevederilor Legii…

- Cu exact o saptamana in urma, pe 8 octombrie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza" al Judetului Iasi elibera firmei respective, in baza aceleiasi Legi 126 / 1995, un acord pentru organizarea jocului de artificii in seara zilei de 15 octombrie 2018. Notificarea de astazi,…

- Liviu Dragnea a declarat, sambata, dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD, ca DNA ar fi incheiat un protocol de colaborare cu TVR. Liderul PSD a precizat ca are informația de la o persoana pe care nu a vrut sa o numeasca. „Am auzit ca este protocol intre DNA si TVR1. Vorbesc serios. (…) Cineva…

- Un copil de 5 ani a fost salvat de unchiul sau, dupa ce a cazut in fantana, in dupa-amiaza zilei de marți, 28 august, in localitatea Racarii de Sus, județul Dolj. Astfel, pana la ajungerea echipajelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, unul de descarcerare de la Statia de Pompieri…

- Un baiat de zece ani, din Galati, a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce se deplasa pe trotuar, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati, citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, un barbat…