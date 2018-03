Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, chiar in centrul Iasului, zona Smardan, pe str. Moldovei colt cu Cometei, dezvoltatorul imobiliar a primit autorizatia de constructie nr. 46 / 31.01.2017 pentru construirea unei parcari, desi terenul aferent nu ii apartinea si nu era trecut, la acel moment, nici in proprietatea Municipiului…

- #salvatipipera . Primul IT-ist din Pipera. Traian Mihu lucreaza de cinci decenii in Pipera, de cand lanurile de porumb indulceau peisajul oricum rural. A facut parte din prima generație de absolvenți de Automatica și Calculatoare de la Politehnica și apoi a ajuns directorul tehnic al primei fabrici…

- De la inceputul lunii martie, inspectorii Garzii Forestiere Suceava au efectuat doua inspecții de fond și 6 controale de exploatare forestiera, prin care s-a constatat taierea ilegala a 32 de metri cubi de masa lemnoasa, cu o valoare de mai bine de 13.600 de lei. Șeful instituției, Mihai Gașparel, a…

- Curațarea locului de parcare, in cazul in care acesta este inchiriat de la Primarie, este obligatorie și este prevazuta in obligatiile asumate in contractul de inchiriere, scrie auto-bild.ro. Citeste si Incident grav in fata Primariei Timisoara: Un preot a alunecat pe trotuarul necuratat si…

- Nu, nu e o greseala in titlu : odata cu plantarea lui Marius Ostaficiuc in fruntea organizatiei municipale Iasi, pesedistii bahluiezi confirma ca sint o turma mare, numeric, dar redusa mental. Iar a da vina pe calibrul redus al actualului sef judetean, Maricel Popa, e doar o scuza ieftina, din categoria…

- Majoritatea PSD-ALDE din Senat a respins propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, care prevede majorarea cuantumului amenzilor si introducerea unor sanctiuni complementare pentru nerespectarea interdictiei de abandonare a deseurilor. „Depozitele necontrolate…

- Proprietarul unui circ din Ucraina a abandonat patru ursi intr-o parcare.Incidentul a avut loc in orasul Samara din Rusia. Din fericire, i-a lasat inchisi in custi, astfel ca nimeni nu a patit nimic, potrivit Lifenews Politia rusa l-a gasit rapid pe ucrainean, care a dat vina pe problemele financiare.…

- Pretul de 8 milioane de euro a fost mai mare fata de licitatia din 2016, cand aceste doua cladiri au mai fost scoase odata la licitatie la pretul de 7 milioane de lei. In urma adjudecarii, cei doi oameni de afaceri din Iasi spun ca nu vor schimba destinatia imobilelor. „Intentia noastra este sa mentimen…

- Consider aceste declaratii ca fiind aberante, fara suport in realitate, ce vin sa mascheze neputinta ambilor pseudo-lideri PSD de la Iasi, domnul Chirica si domnul Popa, de a genera plus valoare comunitatii ce o administreaza. Amintesc ca Iasul este realmente ignorat cand vorbim de alocari de la bugetul…

- Viceprimarul Cristian Niculae a explicat ca odata cu apariția Liniei Verzi vor disparea aproximativ doua sute de locuri de parcare de pe strazile Gheorghe Șincai și Dornei. Unde vor mai putea parca bistrițenii:

- Cod galben de ger incepand de duminica; de luni va intra in vigoare un cod portocaliu de ger in Eveniment / In intervalul 25 februarie, ora 06.00 – 01 martie, ora 10.00, intreaga țara se va afla sub atenționare de cod galben de frig, informaza reprezentanții ANM. Valul de frig va cuprinde…

- Mult așteptatul duel cu Chindia Targoviște s-a incheiat cum nu se putea mai prost pentru ”Baieții in ghete”. ASU Politehnica a condus cu 1-0 pana in minutul 83 in urma penalty-ului transformat de Cornel Predescu. Jocul s-a intors insa impotriva gazdelor dupa eliminarea lui Adrian Poparadu cu jumatate…

- In decursul anilor, limba romana a pierdut o serie de cuvinte si expresii, dar a castigat altele, imprumutate de la alte popoare. In urma cu mai bine de un secol, in nordul Moldovei localnicii foloseau unele cuvinte care, in timp, si-au schimbat intelesul.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si - 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade.

- O minora germana in varsta de 17 ani a fost condamnata luni de un tribunal din Bagdad la sase ani de inchisoare pentru apartenenta la gruparea jihadista Stat Islamic (SI) si intrare ilegala pe teritoriul Irakului, transmite AFP, citand o sursa judiciara. Adolescenta a primit cinci ani de inchisoare…

- ACS POLI - CSMS IAȘI LIVE VIDEO ONLINE. Timișorenii au un inceput dezastruos de an, pierzand ambele partide disputate in 2018, scor 0-1 cu Sepsi și 2-3 cu Voluntari. Leo Grozavu a cerut intariri, iar conducerea clubului s-a conformat. Maxi Oliva de la Dinamo și Mihai Roman de la Craiova au semnat…

- Discuțiile pe adoptarea bugetului municipiului Botoșani s-au intins de-a lungul a 45 de minute, interval in care grupul PSD și-a prezentat propriul amendament cu alocarie financiare pe care le doresc pentru anul acesta.

- Principala problema și principalul impediment în dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova este corupția. Declarația a fost facuta de ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, James Pettit, în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la postul de televiziune…

- In urmatoarele zile sunt asteptate noi ninsori, in munte insemnate cantitativ, iar temperaturile ar putea cobori pana la -10 grade. MARTI. Vremea va deveni predominant inchisa. In cursul zilei se vor semnala precipitatii in general slabe, mai ales sub forma de ploaie in vestul si sud-vestul tarii si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ in opt judete din nordul si centrul tarii. De asemenea, meteorologii spun ca incepand de vineri dimineata vantul se va intensifica in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in regiunile…

- Capitala este sufocata de masini, iar asta a condus la o reala problema in ceea ce priveste parcarile publice. Cum locurile nu sunt suficiente, romanii sunt nevoiti sa scoata din buzunar sute de lei zilnic. Potrivit Romania TV, parcarile private au castiguri substantiale, pentru ca pretul…

- Incepand de saptamana viitoare, Radio Iași transmite integral meciurile de fotbal din Liga I, care se desfașoara in zona Moldovei. CSM Poli Iași primește luni, 12 februarie, de la ora 18, pe stadionul Emil Alexandrescu, vizita lui FC Botoșani, in etapa a 23-a, antepenultima a sezonului regulat, intr-un…

- Igor Dodon i-a decorat cu distinctii de stat vineri, 2 februarie, pe mai multe persoane din anturajul sau, in contextul zilei de 2 februarie 1365, „cand in premiera statalitatea tarii Moldovei a fost recunoscuta oficial”. Printre cei care au contribuit, in viziunea presedintelui, la сonsolidarea statalitatii…

- Din respect fata de opinia publica si pentru informarea corecta a iesenilor, conducerea Primariei Municipiului Iasi face o serie de precizari. Stadiul elaborarii Planului de calitate a aerului Prin adresa nr. 6306 / 19.01.2018, Primaria Municipiul Iasi a transmis catre Ministerul Mediului, Agentia Nationala…

- Firmele din municipiu nu vor putea utiliza locul de parcare permanent. Decizia a fost luata marți de consilierii locali din Alba Iulia. Aceștia au votat respingerea unui proiect de hotarare care prevedea modificarea Regulamentul de organizare și funcționare a parcarilor publice din municipiu astfel…

- Banca Mondiala (BM) va oferi Republicii Moldova 70 de milioane de euro pentru interconectarea rețelelor electrice din Moldova și Romania, informeaza NOI.md. Acest subiect a fost discutat in cadrul unei intrevederi dintre ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici,…

- Aproape 400 de focșaneni nu vor primi locurile de parcare pe care le-au solicitat de la Parking din cauza consilierilor PNL și PMP. Aceștia au blocat, pentru a patra oara, aprobarea proiectului de hotarare referitor la administrarea a peste 500 locuri de parcare de catre societatea…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a adresat un nou apel de unitate in zona Moldovei pentru sustinerea marilor proiecte de infrastructura. Gheorghe Flutur a facut acest indemn la inceputul seminarului „Mica Unire, un pas spre Marea Unire", organizat de ...

- Reabilitarea Hotelului Concordia, cladirea monument istoric in care s-a decis Unirea Principatelor Romane si alegerea lui Alexandru Ioan Cuza drept domn al Tarii Romanesti dupa ce fusese ales domn al Moldovei, va incepe in primavara acestui an, potrivit Primariei Capitalei. De la preluarea…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin directiile de specialitate, a luat toate masurile, conform competentelor legale ce ii revin, astfel incat, cladirea monument istoric din Centrul Vechi al Capitalei (fostul hotel “ Concordia”), aflata in proprietate privata, sa poata fi renovata cat mai rapid. …

- O localitate din nordul Moldovei a votat Unirea cu Romania. Este vorba despre comuna Parcova din raionul Edinet. Potrivit primarului localitatii, consilierii comunei au votat pentru acest document cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane din 1859.

- Pe Aeroportul Chișinau s-a produs inca un moment neplacut. De data aceasta nu a fost permisa intrarea in țara echipei de filmare a canalului RTVI, care a zburat la Chișinau cu o cursa de la Moscova in noaptea de 23 ianuarie. Jurnalista Marianna Minsker intenționa sa-l intervieveze pe președintele Moldovei,…

- Guvernul Ungariei a intocmit o lista cu organizatiile care promoveaza, favorizeaza si ofera asistenta juridica pentru migratia ilegala, a anuntat duminica Antal Rogan, seful de cabinet al premierului ungar, relateaza agentia MTI.

- Un nou derapaj incredibil al presedintelui Moldovei, Igor Dodon la adresa Romaniei. Seful statului de la Chisinau șocheaza din nou opinia publica. Igor Dodon a aparut miercuri la postul privat de televiziune TVC 21 si a acuzat Romania ca are intenția de a face sa dispara de pe harta tara pe care…

- Un barbat din Montreal, recunoscut pentru farsele sale, i-a pacalit pe politisti dupa ce a sculptat o masina din zapada. Fortele de ordine au crezut ca autovehiculul era parcat ilegal asa ca au lasat pe „parbrizul” canadianului o amenda, relateaza Daily Mail.

- Conducerea SGU Ploiești a anunțat incetarea valabilitații permiselor de parcare eliberate pentru 2017, incepand de miercuri. "Urmare a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 108/05.12.201, privind creșterea eficienței serviciilor oferite de S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești…

- Echipele DRDP Iasi au facut fata cu brio avertizarii Cod Portocaliu de ninsori si viscol instituit la nivel regional incepand cu noaptea de 17/18 ianuarie 2018. Astfel, la momentul de fata, pe drumurile de pe raza tuturor celor 9 Sectii de Drumuri Nationale (SDN) din subordine se circula in conditii…

- Unirea Basarabiei cu România se va face doar cu sprijinul strazii. Totodata, în mijlocul entuziasmului popular pentru unire un rol aparte au oamenii de cultura. Aceste opinii au fost exprimate în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca el inca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier. El a raspuns astfel dupa ce a fost intrebat despre declaratiile deputatului PSD Catalin Radulescu, care a cerut intrunirea de urgenta a CEx al partidului pentru a discuta despre o eventuala schimbare a Guvernului…

- ”Baieții in ghete” iși știu de azi programul complet al jocurilor amicale din aceasta iarna. Cel mai interesant nume dintre cele opt adversare ale Politehnicii in perioada testelor e cel al Universitații Cluj, liderul Seriei a V-a a Ligii a III-a. Un alt amical inedit perfectat de reprezentanții alb-violeților…

- "Ceea ce ati vazut ieri este una din sutele de fatete ale abuzului urbanistic din Iasi, despre care tot vorbesc. Acelasi investitor care a macelarit zona Smardan, iata ca acum loveste si in zona CUG. Toate aceste lucruri se intampla pentru ca autorizatiile, avizele si PUZ-urile se eliberezeaza cu retete…

- Zonele verzi din Bucuresti se transforma incet, incet in parcari ilegale. In parcul din zona Politehnicii, zilnic, zeci sau sute de masini sunt lasate pe alei sau direct pe iarba de șoferii grabiti sau neglijenti.

- „Autostrada care sa lege Moldova de Transilvania este o prioritate pentru guvern. In ceea ce priveste legatura cu Transilvania a Moldovei, strategia noastra e urmatoarea. Pentru ca este mai ieftin, este mai usor de facut si trebuie facuta odata, oamenii aia au asteptari foarte mari. Si vom proceda asa.…

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, a facut astazi un anunț așteptat de toți bucureștenii. Vor fi cu 867 mai multe locuri de parcare, dupa ce av fi construita o parcare subterana sub parcul Garii de Nord.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunta ca marti va fi lansat oficial "Anul lui Stefan cel Mare si Sfant, Domnitor al Moldovei", iar pentru marcarea acestuia vor avea loc 50 de actiuni de amploare in domenii precum istorie, cultura, educatie si...

- Pana si presa din Hunedoara a inceput sa scrie despre situatia Moldovei saracita de politicieni in general si despre problema autostrazii A8 care sa lege Iasul de Targu Mures (Estul de Vest) in particular. (...) Merita scris despre Moldova, cea mai saraca regiune a Uniunii Europene. Scuze, corect e…