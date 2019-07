Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Piatra Neamț a gazduit marți, 23 iulie, momentul festiv al semnarii actului constitutiv al Asociației ”Moldova se dezvolta”. Prin iscaliturile lor, șapte primari de municipii din județele Moldovei au pus bazele acestui proiect, care se dorește a fi, in egala masura, o oportunitate pentru dezvoltarea…

- Un copil in varsta de 10 ani, din municipiul Roman, a suferit arsuri la nivelul fetei si al membrelor superioare, in urma unui incendiu izbucnit, marti, la un autoturism parcat in interiorul unui garaj, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit ISU Neamt, copilul se afla…

- ■ citeva cadre de Politie din Neamt si Suceava, membri ai Sindicatului Europol, si-au varsat naduful in fata sediului Institutiei Prefectului din Piatra Neamt ■ „Nu cerem altceva decit sa fim protejati in fata infractorilor“, a declarat liderul de sindicat Ioan Canarau ■ alaturi de colegii protestatari,…

- Cinci noi masini Google Street View vor strabate Romania in aceasta vara, pentru a actualiza imaginile din tara noastra disponibile pe Google Maps Street View. Preluarea de noi imagini va demara la inceputul lunii iunie si se va concentra pe cele mai importante orase din Romania si zonele…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o atentionare nowcasting de tip cod galben de averse si vijelii, valabila in patru judete din Moldova, in urmatoarele doua ore. Astfel, potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 10:00, in judetele Suceava, Botosani, Neamt si…

- Hidrorologii au emis atentionari cu cod galben pentru raurile din Moldova si din nordul tarii. Pana astazi la pranz, in 17 judete se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, precum si viituri rapide cu cresteri de debite. Fenomenele vor fi mai intense pana la miezul noptii pe…