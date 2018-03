Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul s-a derulat la nivel național pe parcursul a opt luni, avand ca rezultat final colectarea a peste 550 de kilograme de deșeuri medicale de tip infecțios, care au fost distruse. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a relatat la momentul respectiv, in cursul lunii mai a anului trecut a fost demarata,…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Pretul mediu solicitat pentru apartamentele noi si vechi scoase la vanzare la nivel national, in luna februarie, s-a majorat pana la o valoare de 1.197 de euro pe metrul patrat util, fiind cu 2,1% mai mare decat cel valabil la finele lunii precedente, respectiv 1.172 de euro pe metrul patrat util, se…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone. In perioada 23 februarie ndash; 2 martie a.c., sub coordonarea…

- Peste 600 de infractiuni, aproape 7.800 de sanctiuni contraventionale si 114 de prinderi in flagrant delict ndash; acesta este bilantul Politiei Romaniei in ultimele 24 de ore. La data de 1 martie a.c., 12.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Cartierul Sagului a fost ales ca fiind cel mai bine dotat din Timisoara din punct de vedere al transportului public. Cel putin asta a fost opinia cetatenilor participanti la un sondaj de specialitate.

- Potrivit unei analize de prime-time realizata de Pagina de Media, romanii urmaresc seara, in mare parte, doua posturi de televiziune care difuzeaza in intervalul orar 19.00-23.00 show-uri de divertisment.

- Pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, are loc Gala “Din apreciere pentru tine”, evenimentul de lansare al Federației Patronatelor Femeilor Antreprenor, entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. Acțiunea de…

- Inspectorii de la DSVSA Maramures au verificat in ultima perioada producatorii de oua din judet. Controalele efectuate fac parte dintr-o actiune mai ampla desfasurata la nivel national, iar rezultatele vor fi facute publice la finalul lunii. Incepand cu luna august a anului trecut, ANSVSA a demarat…

- Numarul accidentelor rutiere provocate de soferi bauti la volan a crescut in ultimii patru ani. In 2017, au fost inregistrate 247 de accidente rutiere grave pe fondul consumului de alcool, in urma carora au fost 63 de decese, iar alte 249 de persoane au fost ranite grav.La nivel national,…

- Cea de-a doua editie a sezonului 8 "Romanii au talent" a fost vineri lider de audienta pe toate segmentele de public, la nivel national peste 3,5 milioane de telespectatori urmarind spectacolul.

- La competiția de dezbateri academice Pache Open 2018 din București, George Mesaroș, un tanar student determinat, Manager Relații Externe și coordonatorul clubului de dezbateri in The Da Vinci System, a

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). “In perioada 9 – 15 februarie, la nivel national au ...

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane.In perioada 9 15 februarie a.c., la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane. Masurile preventive care stabilesc supravegherea…

- Federația Patronatelor Femeilor Antreprenor se lanseaza pe 8 martie, la Palatul Parlamentului, in cadrul galei “Din apreciere pentru tine”. Este entitatea asociativa feminina care reunește mai multe patronate și asociații care au femeia in centrul acțiunilor și preocuparilor lor. “Acțiunea de lansare…

- “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din anul 1999, finalist de doua ori la Festivalul de Muzica Usoara de la Mamaia, in anii 2008 și 2012, atat la secțiunea interpretare, cat și la cea de…

- Conferinta de presa pentru lansarea editiei a XV-a a concursului national „Mesajul meu antidrog” va avea loc pe 15 februarie, la ora 11.00, la sediul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Olt. Similar anilor precedenti, Centrul de Prevenire, Evaluare ...

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- „In contextul in care Regiunea Nord-Est ocupa locul 6 la nivel national in ceea ce priveste numarul de companii locale active, detinand 10,66- din numarul total al unitatilor inregistrate la nivel national si acest numar este un indicator care semnaleaza intensitatea spiritului antreprenorial dintr-un…

- Eugen Neagoe si-a certat jucatorii la flash-interviul de dupa infrangerea suferita la Craiova, 0-1 cu CS U Craiova. Antrenorul covasnenilor de la Sepsi a fost nemultumit de cum au tratat unii dintre fotbalistii sai faza din minutul 61 din care s-a marcat, lovitura libera a lui Gustavo, a vorbit…

- Astazi a fost lansat oficial in Romania procesul de implementare a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor. Sistemul va deveni operational in toate tarile Uniunii peste exact un an. De la acel moment, doar medicamentele care respecta noile reguli de securitate vor putea fi puse in circulatie…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Ieri, politistii au intervenit la peste 2.600 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat aproape 9.000 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 700 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 600 de permise de conducere.La data de 4 februarie a.c., peste…

- La o zi, practic, de cand se afla faptul ca mai multi fosti ministri au scapat de acuzatiile formulate la adresa lor dinspre DNA, in deja celebrul dosar Microsoft, a ajuns la urechile opiniei publice si informatia ca dosarul ce il viza pe Marian Petrache, liberalul aflat in fruntea Consiliului Judetean…

- V-ați intrebat vreodata care este asemanarea intre Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești și Tribunalul Prahova ? In fapt, sunt mai multe puncte comune ale celor doua instituții. Unu: in fața spitalului, cat și a Tribunalului este puzderie de lume. Doi: atat pe holurile…

- Primarul Kereskenyi Gabor a avut azi, 30 ianuarie, o intalnire cu reprezentanții companiei Immochan, care are intenția de a construi un amplu proiect imobiliar in zona in care este situat acum Centrul Comercial Auchan Shopping. „Prin acest proiect se urmarește dezvoltarea urbanistica a zonei, a serviciilor…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marti, ca judetul Giurgiu este un exemplu la nivel national referitor la ceea ce a facut pentru a micsora timpii de reactie in situatii de urgenta. "Principalul obiectiv la interventia in caz de urgente este sa fim cat mai aproape de omul de rand,…

- Un bistrițean campion național la judo și cu rezultate excelente și in afara țarii nu a ajuns la mondiale pentru ca in locul sau trebuia sa mearga fiul șefului federației. Argumentul suprem al antrenoarei e faptul ca fiul șefului federației a acceptat sa iși plateasca din propriul buzunar deplasarea.

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, la o zi de cand fusese retinut de catre procurorii anticoruptie din Bacau, social-democratul aflat in fruntea Consiliului Judetean Neamt a aflat ca magistratii au decis cercetarea sa sub control judiciar. Mai exact, judecatorii de la Tribunalul…

- Televiziunea publica din Japonia și-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a emis o alerta falsa de atac cu racheta din Coreea de Nord. Alerta falsa vine la doar câteva zile dupa alarma emisa din greșeala în Hawaii care a creat panica în insula din Pacific. Televiziunea…

- Antrenorul de judo Vasile Bodea reclama faptul ca FRJ il defavorizeaza pe sportivul sau, Teodor Baldean, campionul național la zi, spre a-l promova la competiții și stagii externe pe Andrei Gușa, baiatul președintelui federației. Gușa sr. spune ca fiul iși platește singur deplasarile. Apele tulburi…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- Iuliana, castigatoarea “Bravo, ai stil”, comercializeaza tricouri si hanorace cu mesajul “Potoliti-va”, cel mai des cuvant pe care-l folosea in emisiune. Iuliana Doroftei, castigatoarea “Bravo, ai stil!”, sezonul 3, le-a facut o surpriza fanilor ei pe care ii alinta “iulisori”. Tanara a lansat o linie…

- Acțiunile Eastman Kodak Co s-au dublat pe bursa, marți, dupa ce, fostul lider al pieței produselor destinate fotografiei, a devenit cea mai recenta companie care se adauga tendinței speculative cu...

- Pretul platit de populatie pentru gazele naturale va creste cu aproximativ 5,6% in medie, incepand de miercuri, 10 ianuarie, potrivit unui comunicat al Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), remis, marti, AGERPRES. "Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au aplicat peste 7.700 de sanctiuni contraventionale, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate la 112. In urma actiunilor si interventiilor efectuate, au fost constatate peste 600 de infractiuni. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, peste 7.800 de politisti…

- Potrivit președintelui STMF, Claudia Iftode, daca nu ar fi semnat contractele adiționale, mulți medici de familie nu ar fi rezistat financiar. „Noi, in Timis, nu putem sa nu semnam aditionalele pana in luna februarie, pentru ca nu vom rezista. Știm ca in Timiș sunt multe particularitați fața…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 de persoane. In perioada 22 – 28 decembrie 2017, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 127 ...

- Peste 8.000 de politisti, cu aproape 4.000 de autospeciale si peste 100 de caini de serviciu, vor fi gata sa intervina in noaptea de Anul Nou, suplimentar fata de dispozitivul curent de ordine si siguranta publica, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta…

- Miscare neasteptata a celor de la Serviciul Roman de Informatii (SRI) la acest sfarsit de ani. Serviciul secret al Romaniei le-a transmis romanilor sarbatori fericite in codul Morse.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca o numire controversata la ASF In…

- Polițiștii din Romania au intervenit, ieri, la peste 3.000 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 5.000 de sanctiuni contraventionale pentru ilegalitațile depistate in urma acțiunilor și intervențiilor și au fost constatate peste 700 de infracțiuni. La ...

- Sute de magistrati au iesit, deunazi, pe treptele Curtii de Apel Bucuresti, iar alti colegi de breasla au manifestat in liniste si in Cluj, Constanta, Galati, dar nu numai. Protestul nu a fost trecut cu vederea de catre Augustin Lazar, dimpotriva, aspect care s-a vazut din declaratiile facute, marti…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a anuntat ca a castigat patru proiecte depuse pentru finantare in competitia „Proiecte complexe realizate in consortii CDI (PCCDI)”.

- Șefa femeilor liberale din Bistrița-Nasaud, avocatul Diana Morar, incearca și la nivel național. Aceasta candideaza pentru o funcție de vicepreședinte in cadrul Organizației Femeilor Liberale.