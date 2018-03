Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Tumblr a informat ca a descoperit activitatea grupului la sfarsitul anului 2017, ajutand la o investigatie care a dus la acuzarea a 13 indivizi care aveau legaturi cu Agentia rusa de Cercetare pe Internet (IRA).Intr-un comunicat, Tumblr a anuntat ca cele 84 de conturi suspecte…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Hidroelectrice marți 45% din energia electrica a Romaniei, dupa ce a fost solicitata ca urmare a gerului care a cuprins țara noastra in ultimele zile . ”In condițiile unui consum de 9.604 MW, Hidroelectrica acoperea in aceasta dimineața, in jurul orei 8, 4.380 MW, reprezentand 45,60% din necesarul al…

- Dupa ce Google si Facebook au luat initiativa, acum este si randul Twitter sa anunte ca va interzice promovarea prin reclame a cripto-monedelor si ICO-uri (initial coin offerings). Mai mult decat atat, embargoul ce va intra in efect peste doua saptamani ar putea viza si exchange-urile de monede virtuale,…

- Autor: Petru ROMOȘAN In 2012, cand Traian Basescu a fost demis nu numai de Parlamentul Romaniei (adica de politicieni pretins corupti si incompetenti in masa), ci si de toti romanii prin vot liber exprimat si a fost repus in functie de un anume Philip Gordon, emisarul lui Hillary Clinton, sefa Departamentul…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-In si omologul sau american Donald Trump au discutat, vineri, despre organizarea unui summit SUA-Coreea de Nord, iar liderul de la Seul a dat asigurari ca nu va face concesii pentru denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca circulatia rutiera in judetul Brasov, pe DN1A Brasov- Cheia, se desfasoara ingreunat in conditii de iarna. In zona kilometrului 164, din cauza zapezii acumulate pe carosabil se circula pe un fir. La ora transmiterii acestei stiri se…

- Cine a fost Ion Voinescu . Supranumit ”Țop” pentru elasticitatea sa intre buturi și pentru paradele sale eficiente, fostul mare portar, considerat cel mai mare din istoria Romanie, a luat primul titlu cu CCA, viitoarea Steaua, in 1951. ”Cunoscand valoarea individuala a jucatorilor care alcatuiau lotul…

- Compania Liberty Global anunta schimbari organizationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent Director General al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit Director General al UPC Polonia. 0 0 0 0 0 0

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul, in varsta de 50 de ani,…

- Secretarul insarcinat cu personalul Casei Albe Rob Porter a demisionat dupa ce a fost acuzat in mod public de doua foste sotii de violente domestice, scrie AFP conform News.ro . ”Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si performantele sale”, a declarat miercuri o…

- 'Presedintele si secretarul general aveau deplina incredere in capacitatile si in performantele sale', a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders. 'El demisioneaza de la Casa Alba', insa va ramane pentru a asigura tranzitia, a adaugat ea.In timpul briefingului…

- Un conducator important din Coreea de Nord simte furia lui Kim Jong-un. Dupa o inspecție a oficialilor Phenianului raspunzatori cu conduita funcționarilor, șeful Biroului Politic General (GPB) trebuie sa ”dispara” din viața publica, așa cum mulți alții au facut-o inaintea lui.

- Un cuplu care a petrecut cinci ani incercand sa conceapa al treilea copil a aflat ca va avea cvintupleți in urma unor tratamente pentru fertilitate, scrie Daily Mail. Jamie Scott, in varsta de 33 de ani, a ramas insarcinata dupa ce a luat medicamente pentru fertilitate și testele au aratat ca nivelul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicând ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters.

- Unsprezece detinuti de la Guantanamo l-au chemat in judecata joi pe presedintele american Donald Trump, considerand ca au fost tinuti in detentie ilegal, pentru ca sunt musulmani, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a anulat joi, vizita pe care ar fi trebuit sa o efectueze la Londra pentru a deschide noua ambasada a Statelor Unite, din cauza ingrijorarii ca ar putea provoca proteste, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Federatia Romana de Fotbal a decis ca, in acest an, sa efectueze din timp tragerea la sorti a meciurilor de baraj pentru promovarea in Liga a 3-a, operatiune care va avea loc inca de luna viitoare. O alta noutate, poate cea mai importanta, o reprezinta impartirea in sapte regiuni a celor 42 de judete,…

- Oprah Winfrey este mai bogata decat Donald Trump. Daca intr-o ipotetica cursa spre Casa Alba actualul presedinte gandeste ca o poate bate pe regina talk-showului, se inseala. Cel putin acestea sunt comentariile din presa americana dupa discursul sustinut de Oprah la Golden Globe.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, miercuri, ca relatiile dintre Ankara si Washington au fost deteriorate de refuzul Statelor Unite de a-l extrada pe Fetullah Gulen, dar si de faptul ca SUA au furnizat armament catre kurzii din YPG, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Vizita medicala a lui Donald Trump, prevazuta la sfarsitul saptamanii, nu va cuprinde vreun examen psihiatric, a anuntat marti Casa Alba, in contextul in care unii dintre criticii presedintelui se intreaba in mod deschis cu privire la sanatatea mentala a acestuia, relateaza AFP conform News.ro . ”Nu”,…

- Peisaje de basm se dezvaluie calatorilor care ajung in aceste zile in Retezatul Mic. Cele mai inalte varfuri ale Retezatului sunt acoperite cu un strat consistent de zapada, iar turistii se pot apropia de ele, urcand la Saua Iepei (1950 metri) pe un traseu accesibil excursiilro de o zi.

- Actorul Woody Harrelson a dezvaluit intr-un interviu recent ca a fost nevoit sa isi aprinda un joint pentru a putea sa treaca mai usor peste o cina la care a participat alaturi de Donald Trump, informeaza luni PA. Starul hollywoodian si un prieten de-al lui, Jesse Ventura, pe atunci guvernatorul…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Reteaua sociala Twitter a refuzat vineri sa ii blocheze contul presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, explicand ca suspendarea contului unui lider politic mondial sau inlaturarea unor mesaje controversate ar „ascunde informatii importante” pe care oamenii trebuie sa le vada si dezbate.

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…

- Cartea lui Michael Wolff ”Foc și para: Inauntrul Casei Albe a lui Trump” explica de ce președintele Statelor Unite prefera sa manance la McDonald’s. Potrivit autorului, Trump se teme ca ar putea fi otravit așa ca a decis ca semipreparatele oferite de fast-food-uri sunt mai sigure decat meniurile restaurantelor.…

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala....

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a amenintat, miercuri, ca ar putea intrerupe ajutorul financiar acordat de SUA catre Autoritatea Palestiniana, recunoscand ca procesul de pace din Orientul Mijlociu a intrat in impas, relateaza The Associated Press.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- In noiembrie 2016, Donald Trump castiga alegerile prezidentiale din SUA, reusind sa obtina sustinerea a 290 de electori. Vezi cum s-au desfasurat alegerile prezidentiale din SUA. La un an de la investirea in functia de presedinte, se poate spune cu siguranta ca deciziile luate si…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, noteaza Mediafax. Oficialii palestinieni argumenteaza ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- A surprins o lume intreaga atunci cand a zdrobit-o pe Hillary Clinton si a ajuns presedintele SUA. Apoi, a continuat sa uimeasca prin deciziile sale incredibile din postura de presedinte al Americii. Acum, in prag de Craciun, Donald Trump e din nou in prim plan.Citește și: Pe banii noștri!…