- Mijlocasul Razvan Marin a declarat, marti, ca victoriile obtinute de echipa nationala in partidele amicale cu Israel, in deplasare, scor 2-1, si cu Suedia, acasa, 1-0, le dau incredere jucatorilor romani pentru o calificare la Euro-2020.

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, ca reprezentativa Romaniei a aratat foarte bine in meciurile amicale cu Israel (scor 2-1) si Suedia (1-0), insa ramane de vazut si cum va fi in partidele oficiale. El a mentionat ca nationala under 19, care a ratat calificarea la…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, e incantat de jocul elevilor sai din victoria cu Suedia, scor 1-0, dar se plange de gazonul de pe "Ion Oblemenco". Vezi AICI VIDEO cu golul lui Rotariu! Vezi AICI FOTO de la meci! "E un teren foarte greu. Toți s-au plans de gazon dupa meci. Am luptat, ne-am dorit…

- Echipa naționala de fotbal a Romaniei se afla in fața celui de-al doilea meci amical din acest an, dupa ce sambata s-a impus in Israel (scor 2-1). "Tricolorii" pregatiți de Cosmin Contra vor da piept cu reprezentativa Suediei, echipa calificata la Campionatul Mondial din vara acestui an. Partida de…

- Jucatorii echipei nationale au efectuat luni seara, antrenamentul oficial inaintea duelului cu Suedia, echipa calificata la Cupa Mondiala din aceasta vara. Antrenamentul a avut loc la baza "Aripile" din Craiova, pentru a se proteja gazonul de pe stadionul Ion Oblemenco.Sedinta de pregatire,…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 27 martie, partida amicala cu reprezentativa Suediei. Confruntarea se disputa la Craiova, de la ora 21.30 si este transmisa in direct de Pro TV. Din lotul tricolor face parte si tanarul mijlocas al campioanei Romaniei Alexandru Cicaldau, care a debutat…

- Cosmin Contra e nervos inaintea meciului cu Suedia: ”Ne dezavantajeaza”. Selecționerul echipei naționale de fotbal a Romaniei e foc și para inaintea meciului de maine cu nordicii. „Gurița” e nemulțumit ca meciul se organizeaza pe un stadion superb, noul „Ion Oblemenco”, dar cu un gazon infect. Din acest…

- Dupa victoria obținuta in Israel (scor 2-1), echipa naționala de fotbal a Romaniei va disputa marți un alt meci amical, de data aceasta impotriva unei echipe calificate la Campionatul Mondial din vara acestui an: Suedia. Gazonul de pe "Ion Oblemenco" nu se prezinta in condiții tocmai bune, iar selecționerul…

- Starea gazonului nu este una extrem de buna. "Ar fi un lucru frumos sa învingem Suedia, echipa calificata la Campionatul Mondial, ar fi o victorie importanta, nu e neaparat o revansa (n.r. pentru meciul din 1994, de la CM). Nu am vazut gazonul, nu am apucat sa facem antrenament…

- Marian Dima Sambata nu a fost doar “ziua lui Chirita” in fotbalul ploiestean, ci si a doua etapa a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oana”. Din pacate, intr-un anonimat aproape total, conditiile meteo vitrege si schimbarea programarii partidelor, echipa tarii noastre jucand…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Dupa victoria cu Israel, 2-1, naționala Romaniei se pregatește de meciul cu Suedia, care va fi marți, de la ora 21:30. Partida va fi in direct pe ProTV și liveTEXT pe GSP.RO. Jucatorii lui Cosmin Contra și staff-ul naționalei au ajuns astazi la pranz la Craiova, unde au fost așteptați de mai mulț fani,…

- Romania a caștigat amicalul cu Israel, 2-1, obținand prima dupa 22 de ani. Elevii lui Cosmin Contra au revenit de la 0-1. Nicolae Stanciu și George Țucudean, marcatorii golurilor Romaniei, au fost cei mai buni jucatori de pe teren. Cei doi fotbaliști, intrați pe parcursul reprizei a doua, au primit…

- Selecționerul Adrian Boingiu vrea sa surprinda adversarul: diseara ar putea intra trei nume noi fața de victoria fantastica de la debut a naționalei U19, 4-0 cu Serbia. Romania U19 - Suedia U19 se joaca astazi, de la 19:30, și e liveVIDEO pe GSP.ro Selecționerul Romaniei e nehotarat. Pe de-o parte,…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca este interesat de rezultatele meciurilor amicale cu Israel si Suedia, dar mai mult isi doreste sa observe o continuitate in exprimare a jucatorilor. "Mereu rezultatul conteaza, muncim pentru el, un rezultat bun, dupa un joc…

- "Trebuie sa ne adaptam conditiilor de pregatire. Eu zic ca ne descurcam. Este o chestie de mentalitate, de autodepasire, de a te adapta la dificultatile naturii. Si in Spania sunt mari probleme sau chiar si in alte tari. Vom trece de la conditii foarte grele la conditii foarte bune de a pregati jocul,…

- Selecționerul Cosmin Contra a susținut o conferința de presa și a vorbit despre partidele amicale cu Israel, 24 martie, și cu Suedia, 27 martie. "Trebuie sa ne adaptam cat mai bine la aceste condiții. Le-am zis jucatorilor. E un exercițiu de autodepașire, acesta de a te adapta in fiecare zi la condițiile…

- Naționala Romaniei se pregatește cum poate și pe unde poate in țara pentru cele doua meciuri cu Israel (sambata, de la ora 20.00, la Netanya) și Suedia (marți, de la ora 21.30, Craiova). Cu toate acestea, determinarea tricolorilor nu a ...

- Jucatorii echipei nationale au sustinut o noua sedinta de pregatire in vederea meciurilor amicale cu Israel si Suedia, iar din cauza conditiilor meteorologice, Cosmin Contra a decis sa mute antrenamentul programat initial la Mogosoaia pe un teren sintetic acoperit aflat in apropierea cantonamentului.…

- Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data întregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia. La sedinta de pregatire, care a durat aproximativ 90 de mine, au fost prezenti toti cei 26 de jucatori pe care Contra îi are la dispozitie pentru…

- Cat de mult a decazut naționala de fotbal a Romaniei. Selecționerul Cosmin Contra are o misiune foarte grea. Trebuie sa califice Romania la Euro 2020, dar din cauza ariei de selecție devenita din ce in ce mai restransa a ajuns sa convoace la lot jucatori care abia au jucat cateva meciuri in Liga 1.…

- Echipa nationala a Romaniei a sustinut marti un antrenament pe stadionul ''Ilie Oana'' din Ploiesti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Selectionerul Cosmin Contra a avut la dispozitie pentru prima data intregul lot de jucatori convocat pentru amicalele cu Israel si Suedia.…

- Ce tatuaj și-a facut Dorin Rotariu. Fotbalistul naționalei Romaniei s-a inspirat dupa superstarul lui PSG, Neymar jr., și și-a desenat pe dosul palmei stangi chipul unui leu. Neymar Jr are tatuat pe dosul palmei stangi chipul unui leu FOTO: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Mijlocașul de la Mouscron a intrat…

- Naționala de fotbal a Romaniei se muta la Ploiești. Selectionerul Cosmin Contra a decis ca antrenamentul tricolorilor de marți sa se desfasoare pe arena Ilie Oana, din cauza conditiilor meteorologice. Ninsoarea abundenta din Bucuresti i-a dat peste cap planurile antrenorului, iar cei 26 de jucatori…

- Atacantul Florin Andone a suferit o leziune musculara de gradul I la muschii gemeni ai gambei stangi si va rata partidele amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israel si Suedia, a anuntat, duminica, gruparea la care este legitimat, Deportivo La Coruna.

- Mijlocasul roman Paul Anton a marcat primele sale goluri in campionatul de fotbal al Rusiei, sambata, cand a punctat de doua ori pentru Anji Mahacikala, invingatoare cu 2-0 in meciul de acasa cu FC Tosno, din etapa a 23-a. Anton, venit iarna aceasta de la Dinamo Bucuresti, a marcat in…

- „Sunt extrem de multumit de rezultat, de felul cum au reactionat baietii dupa prima repriza. Chiar daca am fost condusi, am sperat. La pauza am vazut o echipa unita, iar a doua repriza ne-a apartinut in totalitate. Am decis sa riscam, sa jucam pe cartea atacului si de aceea l-am introdus…

- FSCB - Viitorul se joaca duminica, ora 20.45, meciul fiind transmis de Digi Sport, Telekom Sport, Look TV si e in format live text pe www.prosport.ro. Echipele probabile: FCSB: Balgradean - R. Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Fl.…

- Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca FC Viitorul merge pe Arena Nationala la partida cu FCSB cu gandul de a castiga."Steaua este o echipa extraordinar de valoroasa, cu lot extraordinar, a jucat in primavara europeana. Incercam sa facem un meci extraordinar,…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, are incredere totala in Florin Bratu. Oficialul dinamovist militeaza pentru un mandat cat mai lung al lui "Bratone"la Dinamo, dezvaluind și strategia pe care ar vrea sa o vada in "Ștefan cel Mare" in acest play-out. "Florin Bratu va sta și va analiza…

- U-BT reincepe aventura europeana. Mihai Silvașan: Avem de luat o revanșa cu Donar Clujenii vor intalni din nou formația olandeza Donar Groningen, de data aceasta in play-off-ul FIBA Europe Cup. Antrenorul "studenților" spera ca elevii sai vor fi motivați și vor reuși sa învinga fosta adversara…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- “U” Cluj, o noua infrangere in Liga Florilor Echipa de handbal feminin a fost invinsa, in deplasare, de HCM Ramnicu Valcea, scor 34-27. "U" a început slab meciul din Sala "Traian", iar clujencele au reușit primul gol abia dupa primele 5 minute de joc. Totuși, echipele au mers cap la…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra, a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, din 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și Suedia, ce va avea loc pe 27 martie, ...

- Selectionerul Cosmin Contra a anuntat convocarile preliminare pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, pe lista de 19 stranieri fiind inclusi si Ionut Nedelcearu, Alexandru Cretu si Paul Anton, care nu au mai evoluat pentru prima reprezentativa.

- Fostul fundaș și mijlocaș al Politehnicii Iași Alexandru Crețu a fost anunțat astazi de selecționerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile amicale ale Romaniei din Israel și cu Suedia, de la Craiova, din 24, respectiv 27 martie. Vandut Olimpiei Ljubliana acum un an pentru 100.000…

- Selecționerul Romaniei, Cosmin Contra (foto), a trimis convocarile pentru 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara țarii pentru partidele amicale cu Israel, programat pe 24 martie, de la ora 20.30, la Netanya, și cu Suedia, ce va avea loc ...

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, a convocat 19 jucatori care evolueaza la cluburi din afara tarii, pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia, din lot facand parte si trei jucatori care nu au debutat pana acum la prima reprezentativa, a anuntat, duminica, site-ul frf.ro.

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are „incredere deplina” in DNA si in conducerea sa. „Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa. "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, ca Romania este pregatita sa intre in Spatiul Schengen, precizand ca nu pot exista critici la adresa Romaniei pe aceasta tema. Timmermans a mai spus ca nu exista nicio legatura…

- Județul Neamț are, in acest moment, probleme reale de reprezentare la nivelul clasei politice. Oameni ajunși la varful politicii nemțene și, pe cale de consecința, la varful administrației publice se afla sub lupa diverselor organe ale statului: Direcția Naționala Anticorupție, Agenția Naționala de…

- Cum arata atunci cand cineva din Suedia se spala pe dinți sau cand cineva din Rwanda iși face patul? Anna Rosling Ronnlund vrea ca toți sa aflam aceste lucruri, așa ca a trimis fotografi in 264 de case din 50 de țari (un numar in creștere), ca sa documenteze plitele, paturile, toaletele, jucariile și…

- Carmen Dan, nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila, are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii ”sunt foarte solicitati”, iar un alt obiectiv al sau este reformarea Politiei. Intrebata de ce criteriile de integritate nu au fost…

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Transferul responsabilitatii pentru accidentele rutiere de la soferi spre specialistii in urbanism si autoritatile de transport reprezinta un element crucial in reducerea numarului de 1,3 milioane decese provocate anual de accidentele rutiere, potrivit raportului publicat joi de World Resources Institute…

- Guvernele ar trebui sa trateze accidentele rutiere ca o problema de sanatate publica si in consecinta sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban astfel incat sa reduca accidentele si decesele rutiere care afecteaza tarile sarace, se arata intr-un raport…

- Dani a fost oprit de presecuritatea aeroportului din Tel Aviv, Israel. ”Știau multe lucruri. M-au intrebat cum o cheama pe fiica lui frate-miu și pe toți bunicii pe care ii am sau i-am avut vreodata”, a spus prezentatorul tv.

- Sarbatorile de Iarna sunt un prilej de bucurie pentru cei mai multi dintre noi. Exista insa si persoane care nu intra in spiritul perioadei, mai ales cele cu sensibilitate psihica, persoanele singure care percep denaturat sarbatorile. Pentru astfel de oameni, aceasta perioada poate fi una destul de…