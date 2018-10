Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim (28 de ani) a revenit la naționala cu un gol de 3 puncte in victoria din prelungiri cu Lituania, scor 2-1, din Liga Națiunilor. Fotbalistul celor de la Mainz marcase ultimul gol in tricoul naționalei in preliminariile CM 2018, 1-0 cu Armenia, in septembrie 2017, tot in prelungirile meciului.…

- Tricolorii disputa un nou meci astazi in Liga Națiunilor. Dupa doua partide in care naționala Romaniei a facut egal, in meciul cu Lituania, de la Vilnius elevii lui Contra cauta cu ardoare victoria. Meciul va fi in direct la televizor de la ora 21:45. Elevii lui Cosmin Contra vor evolua in echipamentul…

- Dupa ce a obținut doua rezultate de egalitate in primele doua meciuri ale grupei, 0-0 cu Muntenegru și 2-2 cu Serbia, selecționata Romaniei se va deplasa in Lituania pentru a obține prima victorie din grupa și pentru a reveni cu șanse reale in lupta pentru prima poziție. Lituanienii vor avea terenul…

- Atentie la sintetic! Gazonul de la Vilnius poate fi principalul adversar al tricolorilor, care nu uita de ultima experienta asemanatoare, cea din Kazahstan. Totusi mirajul unui bilet pentru Euro 2020 le da aripi romanilor pentru meciul cu Lituania, din Liga Natiunilor.

- Romanii au aflat ca, inainte de inceperea meciurilor, gazdele de la Vilnius obișnuiesc sa ude abundent terenul, deși sintetic, ca sa-și puna in dificultate adversarii. In primul meci din dubla de saptamana viitoare, in Liga Națiunilor, Romania va juca in Lituania (11 octombrie, ora 21:45), dar in condiții…

- Cand te gandești la Lituania, la ceva legat de sport, in cap iți vine imediat baschetul. Are o naționala de top, una de top 6 in lume, fosta caștigatoare de Campionat European (3), finalista in alte randuri, plus un loc 3 la CM din 2010. Numai ca in Lituania și fotbalul capata tot mai multa importanța,…

- Gerson Rodrigues, mijlocașul lui Sheriff Tiraspol, este o piesa importanta in angrenajul echipei naționale a Luxemburgului. Fotbalistul in varsta de 23 de ani a fost convocat pentru partida din Liga Națiunilor cu echipa naționala a Republicii Moldova.

- Selectionerul Muntenegrului, Ljubisa Tumbakovici, a anuntat lotul pentru meciurile cu Romania (7 septembrie) si cu Lituania (10 septembrie), primele dueluri din Liga Natiunilor. Pe lista convocaților, pe langa vedetele Jovetic, Savic și Marusic, se regasește si un jucator din Liga I, Risto Radunovic,…