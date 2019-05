Stiri pe aceeasi tema

- În ultimii 2 ani statisticile CDC arata o creștere alarmanta cu 15% în SUA, unde în prezent 1 din 59 de copii este diagnosticat cu autism. În România s-a ajuns la 1 din 51. Și cazurile sunt în creștere, la nivel mondial. Cele mai sumbre estimari avertizeaza ca…

- Vremea reintra intr un regim termic normal, cu temperaturi in jurul valorilor de 9 10 grade, transmit meteorologii.Luni, vremea se va incatilde;lzi fatatilde; de intervalul anterior si va fi predominant frumoasatilde;. Dupatilde; o dimineatatilde; deosebit de rece, local geroasatilde; dimineata, valorile…

- Bursa de la Bucuresti evolueaza in crestere pe majoritatea indicilor la 40 de minute de la deschiderea sedintei de tranzactionare, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 15 companii, a inregistrat o apreciere de 0,75%, ajungand la 7.786,54 de puncte. Valoarea totala a schimburilor…

- Simona Halep (#3 WTA) a spus clar si ferm ca obiectivul principal pentru 2019 este castigarea trofeului Fed Cup. Francezii isi avertizeaza jucatoarele si sunt uimiti de forma Simonei. "Dupa ce si-a vazut finalul de sezon stricat de o accidentare la spate, Halep, care in ianuarie a fost eliminata in…

- Simona Bratulescu, vicepresedinte al Consiliului Judetean si presedinte al ALDE Arges, afirma ca formatiunea politica din care face parte creste in preferintele electoratului facand o politica demna, curata, fara atacuri la persoana sau de ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca in proiectul de buget pe anul 2019 au fost alocate pentru investitii 49,65 miliarde de lei, adica 4,86% din PIB, in crestere cu 45% fata de 2018. "Asa cum am spus in mai multe randuri, 2019 va fi anul investitiilor. In proiectul de buget…

- Raiffeisen Bank International (RBI) a obținut un profit net consolidat de 1,27 miliarde de euro, anul trecut, o creștere de 14%, fața de anul anterior, conform datelor anunțate miercuri de grupul bancar austriac, care deține in Romania a patra banca in funcție de active, potrivit mediafax.Citește…

- Rețeaua internaționala de bussiness networking BNI Romania anunța o creștere cu 25% a cifrei de afaceri bazate pe recomandarile schimbate intre membrii rețelei, pana la 8 milioane de euro, in 2018. Potrivit unui comunicat al companiei, în anul 2018, cele peste 5.900 de recomandări de business…