- Ford Motor a anuntat miercuri ca va investi 500 de milioane de dolari in startup-ul american de vehicule electrice Rivian Automotive, alaturandu-se Amazon.com in sustinerea unui posibil rival al Tesla, transmite Reuters.

- Elon Musk, cofondator si CEO al Tesla, a pierdut 1 miliard de dolari in primele doua minute de tranzactionare ale sedintei de joi la bursa de la New York in contextul in care actiunile Tesla au scazut cu peste 10- dupa ce producatorul de automobile electrice a raportat un declin record al livrarilor…

- Furnizorul de servicii cloud de management al identitații Okta a lansat Okta Ventures, un fond de investiții de 50 milioane de dolari care se va concentra pe startup-urile de inteligența artificiala, machine learning și blockchain.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Tanarul savant roman Sergiu Pasca, profesor asistent de psihiatrie si stiinte comportamentale la Universitatea Stanford, a obtinut un sprijin de 2,5 milioane de dolari de la proprietarul Facebook, Mark Zuckerberg, prin fundatia ”Chan Zuckerberg Initiative”.

- Serviciul de muzica prin streaming Spotify, prezent si în România, pariaza pe podcast-uri și a anunțat ca are 500 de milioane de dolari de cheltuit pe astfel de startup-uri. Recent, Spotify a cumparat startup-ul Gimlet Media, o platforma de podcast-uri, pentru aproximativ 230 milioane de…

- ​Grupul chinez Tencent urmeaza sa intre cu o investiție estimata la 150-300 de milioane de dolari în platforma americana de conținut generat de utilizatori și discuții Reddit, au declarat, marți, surse din piața, pentru site-ul TechCrunch. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​AlphaBlock, un startup IT deschis de un indian și o românca, a primit recent o finanțare din partea unui fond de investiții din Canada, pentru a-și perfecționa produsul, o soluție bazata pe tehnologii de inteligența artificiala și blockchain pentru gestionarea riscurilor cu care se confrunta…