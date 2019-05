Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorul de trotineta face parte integranta din peisajul parizian, insa multi locuitori ai capitalei Frantei vor o reglementare mai buna a acestui mod de transport, transmite AFP. Aparute in urma cu un an in Paris, serviciile de inchiriat trotinete electrice sunt acum peste tot, atat pe…

- Primaria va afla in prima jumatate a lunii iunie cine sunt furnizorii care vor sa livreze Iasului 32 de tramvaie noi. In prezent, exista doua licitatii in desfasurare: una a municipalitatii, iar cealalta a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). Prima a fost lansata recent,…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea si S.C. Romprest Energy S.R.L. anunta ca, pe 19 aprilie, se va realiza colectarea gratuita a deseurilor voluminoase si deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) in 12 puncte de colectare de pe raza municipiului Ramnicu ...

- Primaria orașului Chitila din județul Ilfov, România, ofera orașului Edineț din Republica Moldova, doua stații electrice de 80 de KW. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocaru, dupa o întrevedere cu primarul din Chitila, Emilian Oprea.…

- Capitala Norvegiei, Oslo, va deveni primul oras din lume care va instala sisteme wireless de incarcare a taxiurilor electrice, in speranta ca aceste sisteme vor fi suficient de rapide si eficiente pentru a accelera adoptarea taxiurilor nepoluante. Proiectul va utiliza tehnologia cu inductie,…

- Municipalitatea deruleaza o consultare publica in vederea determinarii valorii estimate pentru achizitia unui sistem integrat de masurare si monitorizare in timp real a energiei electrice pentru sistemul de iluminat public al Constantei. Consultarea vizeaza achizitionarea unui sistem integrat echipamente…

- Primarul Nicolae Robu a anunțat inca de vinerea trecuta ca municipalitatea a cumparat 25 de trotinete care vor putea fi inchiriate gratuit de studenți. Au fost livrate de o firma din Craiova, cu tot cu stațiile in care vor fi puse. „Este un sistem cu gestiune informatizata cu trei…

- Cele cinci locații unde ar urma sa fie amplasate stațiile de încarcare sunt: Piața Mihai Viteazu, Piața Ștefan cel Mare, Baza Sportiva Gheorgheni, Sala Polivalenta (parking subteran) și Centrul Regional de Excelența pentru Industrii Creative din Lomb. “Administrația Fondului de…