Stiri pe aceeasi tema

- Replica dura a Chinei în razbuiul comercial cu SUA. Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la 128 de produse americane, în replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China,

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE.

- Beijingul a anuntat luni impunerea de tarife vamale la un set de 128 de produse americane, in replica la masura de luna trecuta a Washingtonului cu privire la taxele pentru importurile de otel si aluminiu din China, transmite EFE. Un numar de 120 de produse, intre care fructele sau vinul, vor avea…

- Ministrul de Finante al Chinei a anuntat vineri ca va elimina impozitele pe profit pentru producatorii de cipuri pentru a acorda dezvolta acest sector si a limita dependenta de cipuri aduse din import, pe fondul tensiunilor comerciale cu SUA, relateaza Bloomberg.

- SUA planuieste sa vanda datorii in valoare de aproximativ 294 de miliarde de dolari, transmite Departamentul Trezoreriei. Aceasta este cea mai mare suma pe care americanii vor sa o obtina inca de la criza din 2008, potrivit CNN Money. Veniturile federale au scazut din cauza reducerilor de…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat. Cu aceasta ocazie, Kim a confirmat…

- China l-a informat marti pe presedintele Statelor Unite, Donald Trump, despre vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut cunoscut Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters. Informarea a cuprins si un mesaj personal pentru Trump de la omologul sau chinez, Xi Jinping.…

- Un tren misterios care a sosit in capitala Chinei luni a starnit zvonul ca liderul nord-coreean Kim Jong Un a facut o vizita surpriza la Beijing. Cu toate acestea, nu a existat nicio informație potrivit careia Kim Jong Un ar fi planuit vreo vizita in China, scrie Fox News.

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate intelectuala de catre China, a afirmat Zhang Xiangchen,…

- Statele membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) trebuie sa colaboreze pentru a preveni ca Statele Unite sa nimiceasca OMC si trebuie sa se opuna tarifelor anuntate de Washington, legate de presupuse...

- Beijingul intentioneaza sa introduca taxe in valoare de trei miliarde de dolari, ca masuri de raspuns la importurile de produsele americane, inclusiv carne de porc, fructe si tevi de otel, a indicat vineri Ministerul chinez al Comertului, citat de agentia DPA.Demersul survine la cateva ore…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- Pietele bursiere din China si Hong Kong au scazut semnificativ vineri, ajungand la cel mai redus nivel din februarie, din cauza temerilor privind un razboi comercial intre cele mai mari economii globale. Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat joi un decret prezidenţial privind introducerea…

- China a anuntat vineri ca pregateste tarife pentru importuri americane in valoare de 3 miliarde de dolari, pentru fructe proaspete, vin sau alune, si a cerut Statelor Unite "sa se retraga de pe marginea prapastiei". Anuntul vine dupa ce presedintele Donald Trump a prezentat cu o zi in urma…

- O prima categorie de 120 de produse (fructe proaspete, vinuri, tevi de oțel), care corespunde unor importuri in valoare de aproape un miliard de dolari, ar putea fi impozitate la 15%. Mai mult decat atat, un grup de opt produse, inclusiv carnea de porc sau aluminiul reciclat, ar face obiectul unui…

- China a cerut SUA "sa se retraga de pe marginea prapastiei", in timp ce ambasada sa la Washington a dat asigurari ca Beijing-ul "va lupta pana la sfarsit" in orice razboi comercial cu Statele Unite, dupa ce presedintele Donald Trump a semnat, joi, un decret prezidential privind introducerea de tarife…

- Spectrul unui razboi comercial intre SUA si China a declansat un recul de peste 3% al pietelor mondiale. Wall-Street a pierdut joi aproape 3% , in vreme ce Hong Kong , Shanghai si Tokyo , scadeau cu mai mult de 3%, vineri in deschidere, scrie AFP. "China nu se teme de un razboi comercial", a avertizat…

- Ancheta cu privire la ingerința Rusiei in alegerile prezidențiale caștigate de actualul șef de la Casa Alba, Donald Trump, continua, chiar și in urma impotmolirilor recente și criticilor aduse modului in care procurorul special Robert Mueller iși desfașoara ancheta. Totuși, echipa care il apara pe președintele…

- Uniunea Europeana are sanse sa-si asigure exceptarea de la noile tarife la importurile de otel si aluminiu ce vor fi impuse de vineri de Statele Unite, a anuntat ministrul german al Economiei, Peter Altmaier. "Cred ca de fapt avem o sansa sa prevenim ca aceste tarife sa-si faca efectul", a…

- Presedintele american Donald Trump va anunta joi masurile pe care intentioneaza sa le ia impotriva Chinei, acuzata de furt de proprietate intelectuala, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza AFP. "Maine (joi), presedintele Trump va anunta masurile pe care a decis sa le ia in urma anchetei in baza articolului…

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Beijingul acuza Washingtonul de incalcarea in mod repetat a regulilor comerciale internationale, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Presedintele SUA, Donald Trump, intentioneaza sa anunte o serie de taxe vamale speciale pentru importurile de produse din China, in efortul de a sanctiona Beijingul pentru furturi intelectuale, afirma surse politice de la Washington citate de postul CNBC si de site-ul Axios.com.

- Administratia Trump vrea sa impuna tarife de pana la 60 de miliarde de dolari importurilor din China, cel mai devreme in aceasta saptamana, pentru a penaliza Beijingul pentru politicile pe care le considera un furt de proprietate intelectuala de la companiile americane, au declarat persoane apropiate…

- Presedintele american Donald Trump a adancit diviziunile existente in relatiile cu China inainte de reuniunea G20 din Agentina, tensionate deja de tarifele impuse de SUA pentru otel si aluminiu, prin retragerea Statelor Unite de la discutii economice cu Beijingul care dateaza de 10 ani, transmite…

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni,…

- China initiaza cea mai mare lupta impotriva poluarii din istoria omenirii, cu o legislatie revizuita si o serie noua de politici verzi, atat de extensive incat vor fi resimtite la nivelul intregii lumi, transformand totul de la cererea pentru vehicule electrice, pana la pietele internationale pentru…

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- China a cerut vineri Statelor Unite ale Americii sa retraga "cat mai curand posibil" noile taxe impuse la importurile de otel si aluminiu anuntate de administratia Trump, deoarece "vor avea un grav impact" asupra comertului international, relateaza agentia EFE. Ministerul chinez al Comertului…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. ''El a ordonat tarife punitive care nu sunt in conformitate cu reglementarile…

- Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a declarat ca Beijingul nu intentioneaza sa "inlocuiasca America" pe scena globala, iar calea Chinei "este total diferita de cea deja luata de marile puterile traditionale", informeaza site-ul postului Dpa.

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca Uniunea Europeana va raspunde "adecvat" impunerii de taxe pentru importurile de otel si aluminiu anuntate joi de presedintele american, Donald Trump, relateaza agentia EFE. "Nu vom sta fara sa facem nimic in timp…

- La o intalnire organizata la Casa Alba cu oficiali din industria SUA, Trump a promis ca va reconstrui industria americana a aluminiului si a otelului, afirmand ca in ultimele decenii aceasta a fost tratata incorect de alte state. Decizia va spori probabil tensiunile cu China, intr-un moment…

- Litera ”n” a fost interzisa in China. Dupa ce China a eliminat limitarea mandatelor pe care le poate avea un președinte, pentru a-l lasa pe Xi Jinping sa fie șef al statului pe viața, Beijingul mai ia o decizie controversata, interzicand litera ”n” pe rețelele sociale, alaturi de anumite fraze. Potrivit…

- Casa Alba a apreciat luni ca mentinerea la putere a presedintelui chinez Xi Jinping mai mult de doua mandate tine de politica interna a Beijingului, relateaza AFP. "Consider ca este o decizie care apartine Chinei", a declarat purtatoarea de cuvant a executivului american, Sarah Sanders. "Presedintele…

- Deși autoritațile chineze spun ca planul face parte din strategia privind eradicarea saraciei in cele mai sarace zone din China, inițiativa este perceputa ca o metoda prin care Beijingul incearca sa propage mesajele Partidului Comunist in zone indepartate, scrie The Telegraph. Potrivit ziarului de…

- Cancelarul german Angela Merkel a pus in garda miercuri China ca nu ar trebui sa-si lege investitiile in Balcani de problemele politice, in momentul cand Beijingul este acuzat de unii ca doreste sa-si extinda in acest fel influenta in Europa, relateaza AFP. "Suntem pentru liber schimb", a subliniat…

- J-20, mult anticipatul avion de vanatoare stealth al Chinei, a fost prezentat si a intrat in serviciul armatei, fiind creat pentru a contracara capacitatile lui F-22 Raptor, omologul sau american.

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Ministerul chinez de Externe a acuzat, sambata, Statele Unite ca incalca suveranitatea Chinei, dupa ce o mava militara americana a intrat ”fara aprobare” in apele teritoriale chineze, adaugand ca Beijingul va lua toate masurile necesare pentru a-si proteja suveranitatea, relateaza site-ul Reuters.

- Regimul nord-coreean a anuntat, marti, ca nu va discuta despre programul sau nuclear cu autoritatile sud-coreene, intrucat acesta vizeaza numai Statele Unite, nu "fratii" de la Seul, relateaza site-ul agentiei Reuters. La capatul a 11 ore de discutii inter-coreene, Coreea de Nord s-a angajat…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri