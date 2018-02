Stiri pe aceeasi tema

- Inteligența artificiala este folosita la creșterea porcilor in China, scrie Quartz. Mai exact, sistemele de recunoaștere faciala și vocala dezvoltate de catre gigantul Alibaba, supranumit ”Amazon-ul Chinei”, sunt acum utilizate de Tequ Group, un conglomerat chinez, pentru

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- Violeta Radut, deputat PSD: “Consolidarea clasei de mijloc, printre obiectivele noastre pentru urmatorii ani” in Politic / Crestere economica, cresterea salariului, a punctului de pensie, investitii, absorbtie de fonduri europene, premise macroeconomice pozitive. Auzim foarte des aceste cuvinte,…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Gigantul comertului online din China, JD.com isi propune sa atace suprematia Amazon in Europa si sa devina un brand omniprezent la nivelul continentului in „doar cativa ani”, transmite CEO-ul companiei, potrivit Financial Times.

- Gica Hagi e convins ca Viitorul se putea impune in fata Astrei, 1-1, dar si-n aceste conditii isi poate atinge obiectivul, de a evolua in play-off. "Regele" a analizat prestatia elevilor sai si mai ales pe cea a fiului sau, Ianis. "Nu am reusit sa luam cele trei puncte, dar incercam sa facem…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist de tenis feminin (WTA), pentru titlul cucerit la Shenzhen si finala jucata la Australian Open. Halep, in varsta de 26 de ani, a ocupat detasat primul loc in ancheta realizata…

- Directorul sportiv al clubului Sparta Praga, Zdenek Scasny, considera ca Florin Nita este la acelasi nivel cu Martin Dubravka, portarul titular al nationalei Slovaciei, pe care internationalul roman are rolul de a-l inlocui. In varsta de 29 de ani, Dubravka a fost imprumutat de Sparta Praga…

- Fostul mare international Gica Popescu a analizat sansele echipelor de a triumfa in campionat, ce va debuta azi cu meciul Sepsi - ACS Poli Timisoara, de la ora 18.00, si a anuntat numele clubului preferat. "Asteptam acest inceput de campionat, pentru ca e aceasta perioada de doua…

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- ♦ Ce au in comun branduri precum Ikea, Zara, Sephora, Yves Rocher si CCC in afara de faptul ca toate sunt businessuri in retail? ♦ Toate au testat initial piata din Romania in sistem de franciza inainte ca grupurile mama sa se convinga de perspectivele locale si sa vina direct ♦ Gigantii internationali…

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca in 2018 trebuie sa regandim acele proiecte care vor aduce romanii la masa dialogului si vor elimina divergentele din acest moment existente in societate. De asemenea, acesta mai spune ca in acest an toti trebuie sa fim in acest an…

- Beijingul va folosi parghiile de care dispune pentru a impiedica SUA sa adopte o pozitie mai dura in chestiunile comerciale. Decizia de a ataca Coreea de Nord sau de a-i permite sa obtina arme nucleare a fost mereu o alegere intre cel mai mic dintre doua rele. Una dintre optiuni aduce…

- Ninsorile se mai domolesc, dar gerul naprasnic loveste Romania. Un val de aer polar aduce temperaturi de minus 20 de grade, urmand sa se incalzeasca usor de joi, insa noptile si diminetile vor fi deosebit de reci. In urmatoarele 10 zile, iarna aduce precipitatii in toate regiunile.

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Delegația chineza a fost condusa de directorul adjunct al China International Travel Service Beijing Co., LTD, cel mai mare operator de turism din China, care deruleaza o campanie de promovare a potențialului turistic romanesc pe piața chineza. Grupul de vizitatori a fost compus din reprezentanți…

- Universitatea Politehnica folosește cele mai noi descoperiri pentru a realiza un studiu legat de spațiul verde din Timișoara. O asemenea cercetare are loc „in oglinda” și la Beijing, in China. Universitatea deruleaza un un proiect de cercetare cu tema „Dezvoltarea Tehnologiilor de Monitorizare…

- Studiile avertizau, la sfarsitul anului trecut, ca industria romaneasca de IT risca sa se prabuseasca "intocmai ca industria metalurgica", daca statul nu ia masuri. Cu toate acestea, nu toti jucatorii din piata sunt de aceeasi parere.Andu Morie, CEO al Adonis Software, unul dintre jucatorii…

- Banca Mondiala si-a imbunatatit estimarile pentru cresterea economica pe care o va inregistra Romania in acest an. Institutia prognozeaza ca economia tarii noastre va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…

- Cosmin Gusa a declarat in cadrul unui interviu ca exista posibilitatea ca Romania sa ajunga sa fie guvernata de catre un alt stat, reprezentat de una dintre marile puteri. Mai mult, consulatul politic este de parere ca o disolutie a Uniunii Europene s-ar putea intampla din moment in moment, tabloul…

- Traditia ultimilor ani arata ca echipele de baschet din Romania nu au parte de Sarbatori, ele jucand intre Craciun si Revelion si imediat dupa Anul Nou. Asa se intampla si in acest sezon.

- Un brad de Craciun a luat foc intr-o piața din Rusia in noaptea de Anul Nou cu doar cateva minute inainte de miezul nopții. Mulțimea adunata in piața din Yuzhno-Sakhalinsk pentru trecerea dintre ani și-a pastrat calmul și la miezul nopții au numarat alaturi de DJ-ul evenimentului. Revelionul 2018 a…

- Barbat arestat pentru uciderea Iulianei Tudos, tanara disparuta in ajun de Craciun in Londra, și care a fost gasita abia dupa trei zile intr-un parc, scrie BBC News. Iuliana Tudos, in varsta de 22 de ani, a fost gasita de un trecator intr-o cladire abandonata din Finsbury Park, Londra, pe 27 decembrie.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- Marian Dima Fostul castigator al Balonului de Aur, liberianul George Weah, va fi instalat Ca presedinte al Liberiei, la cateva luni dupa desfasurarea alegerilor in acest stat african, el fiind „creditat” drept castigator al scrutinului. Printre cei care a luat contact cu Weah – fost atacant al echipelor…

- Economia romaneasca a crescut accelerat in acest an, in special pe baza cresterii importurilor, in contextul unei productii care nu poate acoperi o cerere interna tot mai mare, stimulata de avansul salariilor, dar cresterea costurilor de finantare si deprecierea monedei nationale, trend observat in…

- "Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se implinește un an de cand coaliția PSD-ALDE a caștigat alegerile. Este un an de guvernare PSD-ALDE, un an pierdut pentru Romania, pentru ca nu doar corupția ucide, dar și proasta guvernare ucide. Ucide mediul de afaceri…

- In fiecare an, la 9 decembrie, se sarbatorește Ziua internaționala impotriva corupției, instituita de Organizația Națiunilor Unite (ONU) in 2003, noteaza Agerpres.Semnata de Romania la 9 decembrie 2003, la Merida (Mexic) și ratificata prin Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004, Convenția Organizației…

- Tricolorii medaliați cu bronz la CM de tenis de masa pentru juniori s-au facut blonzi, precum Generația de Aur la CM ’98 de fotbal. Cristian Pletea, Rareș Șipoș, Dragoș Oprea și Florin Spelbuș, componenții echipei Romaniei, au facut istorie in Italia cucerind prima medalie mondiala la juniori. Romania…

- Serviciile secrete din India solicita trupelor armate staționate la granița sa elimine un numar de 42 de aplicații produse de companii din China de teama ca statul vecin spioneaza prin intermediul acestora, scrie TheDrum . Solicitarea a fost trimisa de catre Biroul Indian de Intelligence (Spionaj –…

- Mutare de proportii a unui gigant din Romania. Gazda celor de la Amazon 'joaca tare' in piata si se pregateste sa dea startul unei afaceri care va aduce mii de locuri de munca pentru romani. Dupa finalizarea unui proiect de proportii in Bucuresti, firma a decis sa investeasca sute de milioane de…

- Peste 700 de lideri din business - manageri de top, antreprenori, consultanti si avocati - au participat joi seara la Gala ZF 19 ani, evenimentul aniversar al ZF in care au fost premiate cele mai valoaroase companii din Romania. Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica, a fost desemnata…

- Viața romanilor s-a schimbat radical in doar cateva luni, cand toata lumea s-a trezit deodata sub un asediu de scumpiri, noi taxe, scaderea leului in fața euro și creșterea ratelor. Iar perspectivele nu sunt nici ele prea stralucite, caci mulți dintre conaționali stau ca pe ace pentru a vedea daca le…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu va conduce maine delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al 6-lea summit al sefilor de guvern din statele Europei Centale si de Est si Republica Populara Chineza, care se desfasoara in Budapesta.

- Ben-Oni Ardelean spune ca in administrația Trump lucrurile se așeaza foarte lent, pentru ca președintele SUA vine dintr-o zona a afacerilor. "Eu cred ca este o reașezare foarte lenta. Pe de cealalta parte, cred ca este destul de normala, avand in vedere ca președintele Trump vine din afara,…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Ponta a lansat un atac furibund la revenirea de la Beijing, unde a participat la lucrarile Forumului prin care s-a constituit "Silk Road NGO Cooperation Network", unde a fost ales in Comitetul Permanent, format din 9 persoane, care va coordona in urmatorii ani activitațile specifice ale SIRONET (Silk…

- “Am visat la acest lucru, de ce sa nu putem face in Romania acest lucru. Este si o ambitie personala sa aratam ca putem face lucruri de top aici”, a spus Florin Talpes. El a insistat asupra faptului ca echipamentul este integral proiectat de Bitdefender si ca nu este vorba de un kit de componente…

- Aprobarea proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol" aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)" muta Romania intr-un alt nivel de dotare militara, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor, Liviu…

- Tencent a devenit prima companie de tehnologie chineza care ajunge la o valoare de piața mai mare de 500 de miliarde de dolari, dupa ce valoarea acțiunilor sale la bursa din Hong Kong a ajuns la 418,8 dolari, scrie Profit.ro. Tencent activează de 19 ani pe piață și deține, printre…