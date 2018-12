Chinezii importa orez de la americani pentru prima data in istorie

China a autorizat vineri, pentru prima data in istorie, importurile de orez din SUA, o decizie care, potrivit analistilor, este un semn de imbunatatire a relatiilor dintre primele doua economii ale lumii, dupa un an marcat de tensiuni si tarife vamale reciproce, informeaza Reuters.



In plus, autorizatia emisa vineri de administratia vamala chineza vine inaintea discutiilor destinate reducerii tensiunilor comerciale, care ar urma sa aiba loc in luna ianuarie, dupa ce presedintii Donald Trump si Xi Jinping au convenit un moratoriu cu privire la tarifele vamale mai mari, care ar fi afectat…