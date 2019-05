Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica specializata in productia de aparate de iluminat a fost inaugurata la Braila, iar noua unitate de productie a companiei Glorious Lighting, cu o valoare investitionala de 17 milioane de euro. Compania Glorious Lighting, deţinută de chinezii de la Liting Universal Group, va angaja,…

- O companie din China a fost inaugurata la Braila, in urma unei investiții de 17 milioane de euro, compania urmand a angaja, in prima faza, 200 de persoane, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, conform Mediafax.Fabrica va produce corpuri de iluminat. Compania…

- O companie chineza a deschis o fabrica de aparate de iluminat in primul mall intrat in faliment din Romania, complexul comercial Armonia din Braila, printr-o investitie de 17 milioane de euro. Firma din China a primit si un ajutor de la statul roman de 1,3 milioane de euro.

- Fabrica s-a deschis pe locul unui fost centru comercial intrat in faliment in urma cu opt ani si situat la iesirea din municipiu spre Focsani, iar autoritatile locale le-au acordat noilor investitori o serie de facilitati, intre care reabilitarea drumurilor de acces, sprijin pentru transportul angajatilor…

- Grupul auto chinez BAIC vrea sa achizitioneze o participatie de pana la 5% la producatorul auto german Daimler AG, pentru a-si asigura investitia in compania Beijing Benz Automotive, care produce in China vehicule Mercedes-Benz, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Grupul ungar MOL construieste pe un teren dezafectat o noua fabrica de bitum-cauciuc in Ungaria, investitie de 10,3 milioane dolari, unde va recicla anvelope uzate ce pot fi utilizate la construirea de drumuri, a anuntat luni grupul, informeaza News.ro.Citește și: TERIFIANT! Pilotul avionului…

- E-TWOW este un brand cu recunoaștere internaționala, avand piața de desfacere in peste 48 de țari și doua fabrici unde dezvolta vehicule electrice de ultima generație, o fabrica in China și o fabrica cu peste 100 de angajați in ...

- Linia de croaziera Costa Cruises a anuntat preluarea oficiala a vasului Costa Venezia, primul vapor al companiei proiectat pentru piata chineza, construit de grupul Fincantieri, prezent si in Romania, potrivit news.ro.Fincantieri opereaza, in Romania, santierele navale de la Braila si Tulcea,…