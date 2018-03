Stiri pe aceeasi tema

- Castelul Peles, unul dintre cele mai importante monumente istorice din Romania, e lasat de o luna intreaga fara incalzire, din cauza unei defectiuni la centrala termica. Desi aduce un profit substantial pentru Casa Regala, dar si pentru Ministerul Culturii, niciuna dintre parti nu se considera responsabila…

- România urmarește pâna la fiecare leu modul cum sunt cheltuiți banii pe care îi acorda Republicii Moldova. Declarația a fost facuta de ambasadorul României la Chișinau, Daniel Ionița, în cadrul emisiunii „Moldova în direct” de la postul public de televiziune…

- O asistenta din Romania a șocat Italia datorita metodelor de a jefui barbatii care-i cadeau in capcana. Femeia iși invita amanții acasa, ii droga și apoi le fura bani de pe carduri, noteaza Gazeta romanilor din Italia.

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Este vorba despre un program care are ca obiectiv reducerea numarului de masini vechi si poluante din parcul auto. Astfel, ca posesorii de autoturisme cu o vechime de cel putin 12 ani pot preda vehiculul si pot primi in schimbul lui pana la 4.500 de lei. CODUL RUTIER se schimba din nou: Soferii…

- Personalul ONU de la Geneva a facut o greva de doua ore luni, in semn de protest fata de reduceri de salariu, intrerupand o serie de intalniri de nivel inalt cu secretarul general al ONU si ministri, relateaza AFP. Greva, organizata intre orele locale 15.00 (16.00, ora Romaniei) si 17.00 (18.00,…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Probleme la zi: Centru de medicina nucleara la Spitalul Militar Central Foto: MApN. Realizator: Alexandra Andon - În contrast deplin cu situatia generala a investitiilor în sectorul public românesc, Spitalul Militar Central "Carol Davila" din Bucuresti a inaugurat astazi…

- "Pierderea a 150 milioane euro pentru spitalele regionale dovedește dezinteres total. Pe doua guverne PSD le-a durut fix in spate ca au promis spitale regionale și ca pot fi facute pe bani europeni.PSD trebuie sa lase orgoliul și sa faca urgent la Ministerul Sanatații un grup de specialiști, fara…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Vesti bune pentru primari! Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor, potrivit Realitatea TV. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu,…

- Firma romaneasca de borkeraj BT Capital Partners (BTCP) a inceput un parteneriat cu americanii de la Cabrera Capital Markets, unul dintre liderii globali in servicii de brokeraj, pentru a furniza investitorilor din SUA servicii de tranzactionare si analize pe piata de capital din Romania, a anuntat,…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor…

- Un barbat cu probleme psihice din București a dat foc casei. Un barbat, in varsta de 32 de ani, cunoscut cu probleme psihice, a incendiat casa in care locuia cu familia sa adoptiva, dupa ce mama sa murise de cancer, cand el era mic. In locuința din cartierul Bucureștii Noi, sectorul 1, se aflau cinci…

- Actionarii straini au o participatie de aproape 15% in cadrul Bursei de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital romanesti, in vreme ce actionarii institutionali ro­mani si personale fizice din Romania detin restul de 85% din capitalul social al BVB. Astfel, structura actionariatului…

- Simona Halep a trecut de bariera celor 20 de milioane de dolari caștigați din tenis și e hotarata sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice acest sport. Jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA a luat aceasta decizie deoarece spera ca Romania sa mai aiba un nou lider…

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018.

- Programul de actiuni al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Calarasi este unul unic in Romania deoarece are prevazut printre altele un punct cu totul special pentru diminuarea somajului, potrivit informatiilor de pe site-ul oficial al agentiei – calarasi.accesibilitateajofm.ro.…

- Cu putin noroc, si nepotii vostri vor plati imprumuturile luate de guvernul PSD Romania, prin Ministerul Finantelor, a impru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobanda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde…

- Gica Hagi e convins ca Viitorul se putea impune in fata Astrei, 1-1, dar si-n aceste conditii isi poate atinge obiectivul, de a evolua in play-off. "Regele" a analizat prestatia elevilor sai si mai ales pe cea a fiului sau, Ianis. "Nu am reusit sa luam cele trei puncte, dar incercam sa facem…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Tabara pentru copiii cu probleme de autism din Galati Foto: Arhiva/ Maria Mandița La Galati iubitorii de miscare sunt invitati astazi la patinoar pentru a participa la o actiune caritabila în beneficiul copiilor cu nevoi speciale. Banii strânsi din taxa de intrare vor fi donati…

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Vrei sa te muți la Cluj in 2018? Oamenii sunt un paradox, chiriile de lux si traficul ca la Bucuresti Tot mai mulți oameni zic “vaaai, cat de fain e la Cluj, maine m-aș muta!” sau care chiar se gandesc serios sa se mute. Dar cum arata, cu adevarat, o “situație la zi” despre Clujul lui 2018. Oamenii…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Romania in judecata la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, respectiv a obligațiilor referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibilii alternativi. Comisia Europeana a decis, joi,…

- Dragnea: Nu va fi niciun ministru cu probleme penale in Guvern; Rovana Plumb ce probleme are?, a spus președintele PSD, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, in care se va definitiva lista viitorului Guvern Dancila. El a explicat ca, atata vreme cat Parlamentul a respins solicitarea DNA…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si aplicat in mod corespunzator Directiva pentru stocuri petroliere. Conform Directivei, statele membre trebuie sa asigure mentenanta si accesibilitatea…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Conform…

- Una dintre cele mai puternice companii energetice din lume, cu afaceri de peste 250 de miliarde de dolari si peste 1,5 milioane de salariati, se extinde in Romania. O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanta si servicii, si-a deschis o sucursala la Bucuresti. Miza afacerii ar fi exploatarile…

- "Toti politicienii din opozitie se comporta ca si cum nu ar vrea sa rezolve probleme tarii, profita de pe urma protestelor. La fel ca si socialistii grupati in PSD-ALDE, opozitia, inclusiv PNL, demonstreaza ca nu are un plan de schimbare structurala profunda a tarii. Modul in care actioneaza opozitia…

- Scandal cat casa in Liga a II-a din Romania! Evenimentele se petrec la Targoviște acolo unde Marcel Ghergu, președintele Chindiei și membru in Comitetul Executiv al FRF și-a amenințat doi jucatori cu moarte și ca vor avea probleme uriașe in oraș, dupa ce-au anunțat clubul ca din vara vor sa plece de…

- Un investitor care la inceputul anului trecut ar fi plasat cate 5.000 de lei in actiuni Romgaz si Petrom, cele mai mari doua companii de pe Bursa de Valori Bucuresti, ar fi avut la finalul anului cu 3.170 de lei mai mult, in vreme ce un depozit similar in cele mai mari doua banci din Romania ar fi…

- OMV Petrom a anuntat saptamana aceasta inlocuirea Marianei Gheorghe din functia de CEO al companiei cu fostul executiv BP de origine scotiana Christina Verchere. Aducerea unui executiv cu experienta, in special pe segmentul de explorare si productie (upstream), arata intentia OMV Petrom de a se concentra…

- Autoritațile orașului New York au depus plangeri impotriva a cinci mari companii petroliere ale lumii, cu scopul de a obține compensații pentru eforturile de protejare a metropolei de consecințele incalzirii globale, scrie jurnalul.ro.

- Dupa ce gazele s-au scumpit cu cațiva lei pe luna pentru fiecare consumator, specialiștii anunța ca urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Analiștii financiari susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- Radu Tudor este de parere ca țara noastra ar putea sa propuna japonezilor preluarea unor pachete de acțiuni la unele companii de stat. "Vestea vizitei in Romania a premierului Japoniei m-a surprins. O uriașa putere economica, Japonia reprezinta un actor important pe plan mondial, cultivat…

- Executivul ungar a adoptat, in ultimele zile ale anului trecut, o hotarare de guvern in urma careia mai multe organizații maghiare din Romania vor beneficia de un sprijin financiar record, mai mult de 100 milioane de euro. Banii sunt alocati din bugetul pe anul trecut al statului vecin.

- Cinci persoane au fost trimise in judecata de procurorii DIICOT Gorj intr-un dosar de proxenetism in care au fost facute descinderi și arestari preventive in cursul lunii noiembrie 2017. Lider al gruparii respective a fost considerat Costinel Constantin Breazu, zis și „Ingerul Negru”. El i-a coordonat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit in ultima zi a anului despre ce ii așteapta pe romani in anul 2018. Ministrul Muncii a spus ca pensiile vor crește și in 2018, la fel ca și salariile. Excepție vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunțe la una din pensii. Surprize…

- In 2017, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) a anuntat lansarea mai multor proiecte, unele dintre ele destul de controversate, insa, la final de an, bilantul Municipalitatii arata 22 de companii nou infiintate, bani mai multi alocati Catedralei Neamului si Pasajul de la Piata Sudului, inaugurat.

- Intrebat despre masura taierii vagoanelor de catre CFR Marfa, Sorin Chinde spune ca ar fi fost bine daca banii obținuți astfel s-ar reinvesti in material rulant. "Daca banii folosiți din taierea acestor vagoane s-ar duce in material rulant nou, ar fi ok. Din ce am ințeles, de fapt banii aștia…

- Drama unui roman invalid din Italia care și-a petrecut Craciunul in strada pentru a protesta. Marin Haralambie și-a strigat nemulțumirile in carje, spunand ca a pierdut 100.000 de euro, dupa ce banca in care și-a investit toți banii a dat faliment. Revoltat, barbatul, in varsta de 59 de ani, spune ca…

- Liviu Dragnea a declarat ca mai multor membri PSD li s-ar fi spus ca el va fi inchis, aceștia primind semnale ca ei pot sa preia șefia PSD. Dragnea a precizat ca nu știe daca acest lucru i s-a spus și lui Sorin Grindeanu sau Mihai Tudose, dar știe ca cel puțin doi membri din Guvern au fost contactați.…

- Politistii romani si cei bulgari desfasoara, in zilele de 26 si 29 decembrie, activitati comune in zona frontierei, pentru salvarea de vieti omenesti si siguranta traficului rutier. Potrivit unui comunicat al IGPR, transmis, marti, AGERPRES, acest tip de activitati "in oglinda" intre politiile…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunțat ca va furniza un imprumut in valoare de 165 mil. euro companiei Griffin Premium, din care deține 67,9%, pentru ca aceasta sa cumpere trei proiecte de birouri in Polonia de la Echo Polska Properties, companie…

- "Dupa Estonia si Polonia, Romania se afla pe locul 3 in incidenta bolilor psihice. Rudele, prietenii si cei care observa nereguli si un comportament bizar al celor din jurul lor trebuie sa constientizeze ca acea persoana poate trece printr-o depresie sau o alta tulburare / afectiune psihica si consecintele…

- In ciuda faptului ca in Comisia de Munca nu a fost aprobata suma de 65 de miliarde de lei pentru pensii, Olguta Vasilescu a anuntat ca nu vor exista probleme cu pensiile. "Pentru absolut toata lumea nu e vorba de autoritatea centrala, ci este vorba de tot ce inseamna ITM din teritoriu, casele…