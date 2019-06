Stiri pe aceeasi tema

- Care este domeniul din Romania in care a crescut cel mai mult costul orar al fortei de munca. Motivul este unul incredibil, insa vacantele prea dese ale elevilor au provocat acest dezechilibru.

- BAIC, partenerul chinez al Daimler, intenționeaza sa cumpere 5% din acțiunile grupului german, astfel incat sa iși securizeze investiția in cadrul Beijing Benz Automotive, joint venture-ul inființat de cele doua entitați. Unele surse din cadrul companiei susțin ca BAIC și-a transmis deja intențiile…

- Dr. Simona Vladareanu a declarat ca Romania se afla in topul listei de infectie tuberculoasa in Europa in randul nou-nascutilor. Motivul principal ar fi, potrivit medicului, faptul ca acest vaccin nu acopera toate tulpinile care produc tuberculoza, ci doar 90- din ele. „In ceea ce priveste tuberculoza,…

- Daca avem in vedere evenimentele recente care au avut loc in sud estul Europei, automat gandul ne poarta spre cartelurile de droguri din America de Sud. Tone de cocaina, camioane cu heroina si transporturi de marijuana au fost interceptate, capturate sau, pur si simplu, gasite pe litoralul din Romania…

- Aproape 27 de tone de tutun vrac și in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite și ridicate de polițiști, in prima parte a anului 2019, reprezentand o creștere cu 630% fața de aceeași perioada a anului trecut. Valoarea accizei aferente acestei cantitați de tutun depașește 11 milioane de…

- Aproape 27 de tone de tutun vrac si in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite si ridicate de politisti, in prima parte a anului 2019, reprezentand o crestere cu 630 fata de aceeasi perioada a anului trecut. Valoarea accizei aferente acestei cantitati de tutun depaseste 11 milioane de lei.…

- Aproape 27 de tone de tutun vrac și in diferite stadii de prelucrare au fost descoperite și ridicate de polițiști, in prima parte a anului 2019, reprezentand o creștere cu 630% fața de aceeași perioada a anului trecut. Valoarea accizei aferente acestei cantitați de tutun depașește 11 milioane de…

- Unul din trei romani care cauta sa isi cumpere o masina noua intentioneaza sa achizitioneze un automobil electric, potrivit unui studiu publicat luni de E.ON si de Kantar EMNID. Astfel, 36% dintre romanii care sunt in cautarea unei masini noi intentioneaza sa cumpere o masina electrica,…