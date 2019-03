Chinezii ar putea construi doua autostrazi in Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au reafirmat miercuri ca sanctiunile pe care le-au impus Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Moscova va "preda controlul Crimeei Ucrainei", la aproape cinci ani de la anexarea peninsulei, relateaza AFP. "In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre…

- Lansarea in productie a avionului mediu-curier MC-21, de importanta majora pentru industria aeronautica rusa, a fost intarziat cu un an din cauza sanctiunilor americane, a declarat luni seful conglomeratului industrial si militar rus Rostec, citat de AFP. "Dat fiind ca americanii au incetat…

- Cresterea economica in partea de est a Uniunii Europene a incetinit in ultimul trimestru al anului trecut in conditiile in care PIB-ul a fost afectat de incetinirea cererii pentru exporturile regiuni, sustin economistii intervievati de Bloomberg. Din cele sase state care urmeaza sa dea publicitatii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron ar putea avea in vedere organizarea unui referendum pentru a iesi din criza "vestelor galbene", a relatat duminica presa franceza preluata de AFP. "Potrivit apropiatilor sai, presedintele Republicii este gata sa convoace un referendum in ziua alegerilor…

- Theresa May prezinta luni in fata Parlamentului Planul B pentru Brexit, dupa ce acordul la care ajunsese cu liderii de la Bruxelles a fost respins categoric saptamana trecuta, facand tot mai posibil scenariul unui divort brutal de Uniunea Europeana. Propunerea lui May va putea fi amendata…

- Leul romanesc si-a continuat joi tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana la un nou nivel minim istoric, in principal pe fondul provocarilor din sfera echilibrelor macroeconomice si al incertitudinilor de politica economica pe plan intern, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Andrei Radulescu,…

- Rezidentii romani care fac turism in Romania prefera calatoriile de durata medie, de 1-3 innoptari, si cazarea la parinti, bunici, rude sau prieteni, conform raportului ''Cererea turistica a rezidentilor din Romania - perioada 1.01 - 30.09.2018'', publicat de Institutul National de Statistica.…

- Rusia a anuntat, vineri, ca a terminat de construit un gard de inalta securitate de-a lungul frontierei terestre a regiunii Crimeea cu Ucraina, care ar trebui sa impiedice "tentativele de infiltrare de sabotori". In zona gardului, care are lungimea de peste 60 de kilometri, au fost instalati…