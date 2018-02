Stiri pe aceeasi tema

- Germania trebuie sa se asigure ca nu este exploatata de catre alte țari, a declarat ministrul german al Economiei dupa ce președintele chinezilor de la Geely a cumparat aproape 10% din Daimler.

- Uniunea Crestin-Democrata (UCD) se intalneste luni pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), o miscare ce o va apropia pe Merkel de inceputul celui de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, scrie Reuters, conform news.ro.Ultimul obstacol in calea incheierii unui…

- O grupare criminala neo-nazista ar incerca sa se infiltreze in compania Daimler, compania care produce brand-ul Mercedes, pentru a transforma gigantul din industria auto intr-o platforma de propaganda extremista, susține sindicatul corporației, scrie digi24.ro.

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Germania este de mai multe luni bune in poziție de șpagat. Și așa va ramane pana cand se va putea forma o majoritate. O majoritate nu se poate forma decat intre Stanga și Dreapta. Nu este deloc exclus ca jertfa pentru construcția unui Guvern stabil sa fie chiar capul cancelarului german. Ceea ce…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa viziteze Germania odata ce un nou guvern german va fi instalat, a anuntat prim-ministrul Binali Yildirim intr-un interviu realizat de agentia dpa pe marginea Conferintei de Securitate de la Munchen. "Odata ce noul guvern german va fi format,…

- Autoritatea Federala de Transport din Germania (KBA) a anunțat ca analizeaza posibila audiere a oficialilor Daimler in urma unor suspiciuni potrivit carora constructorul ar fi folosit un dispozitiv pentru manipularea emisiilor pe circa 1.000 de modele Mercedes Vito.

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii cancelarului…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Antreprenorul Elon Musk a impresionat zilele trecute prin lansarea in spațiu a unei mașini decapotabile Tesla, o adevarata demonstrație de forța facuta de miliardar pentru a marca folosirea celei mai puternice rachete din lume, Falcon Heavy, realizata de catre compania sa SpaceX . Insa puțina lume mai…

- Martin Schulz, liderul social-democratilor (SPD) din Germania, a anuntat ca nu va mai ocupa functia de ministru de Externe in noul guvern, informeaza BBC, citat de News.ro . Coalitia dintre conservatorii lui Merkel si social-democratii condusi de Schulz trebuie sa fie aprobata printr-un vot in interiorul…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- Cele mai importante partide germane, reprezentante ale dreptei și stangii, au reușit sa ajunga la un acord cu privire la formarea unui nou cabinet și partajarea principalelor posturi ministeriale.

- IG Metall, cel mai puternic sindicat al Germaniei, a castigat, dupa o serie de negocieri intense marcate de greve de avertisment, cresteri salariale de 4,3% si dreptul la reducerea orelor de munca saptamanale pentru 900.000 de angajati, intr-un acord care va fi vazut ca un punct de referinta…

- “Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul”, a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart, informeaza AGERPRES . IG Metall solicitase o crestere anuala a…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. https://www.mood-furniture.com/…

- Producatorii auto au condamnat experimentele care au expus oamenii la emisii de fum de motorina, promitand sa investigheze testele a caror divulgare ameninta sa deschida o noua etapa a controversei privind emisiile care au afectat industria in 2015. Studiul a fost sustinut de un grup fondat de Volkswagen…

- Volkswagen, Mercedes și BMW, trei dintre cei mai importanți constructori auto din Germania, se afla in centrul unui nou scandal care a izbucnit la sfarșitul saptamanii trecute și care a luat amploare in cursul zilei de luni, scrie automarket.ro.

- Presa germana scrie ca testele abominabile, cum le-au numit oficialii germani, au fost facute de o asociație finanțata de Volkswagen, Daimler și BMW. Nu e clar in acest moment daca marii constructori auto știau ca testele se fac pe oameni și maimuțe. Experimentul pe maimuțe a avut loc in statul…

- Volkswagen, Mercedes și BMW au oferit finanțare unui grup de cercetatori care a efectuat in Germania, printre altele, studii pe oameni cu privire la efectele emisiilor motoarelor diesel. Cei trei constructori susțin ca nu au știut modul in care se vor derula experimentele.

- Cel mai mare sindicat din Germania amenința cu greva și intreruperea producției pentru 24 de ore la fabricile BMW, Mercedes, Volkswagen și Opel, dupa eșuarea negocierilor privind creșterea salariilor muncitorilor și introducerea unui program mai flexibil de munca.

- Politiștii din Germania au dispus sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria. Se pare ca masura a fost luata din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii…

- Germania a oprit exporturile de arme catre tarile implicate in razboiul din Yemen, a declarat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin, Steffen Seibert, una din primele schimbari evidente in politica externa legate de discutiile privind formarea unui nou guvern, relateaza dpa. Consiliul…

- Incertitudinea politica din Germania se apropie de un final fericit. Social-democratii si crestin-democratii au ajuns, in sfarsit, la un acord. Anuntul a fost facut dupa o noapte alba in care reprezentantii celor doua formatiuni au participat la negocieri extrem de dure. Partidul Social-Democrat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. …

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi in Germania au urcat cu 27,6% in 2017, a treia mare crestere din piata la 62.678 de unitati, pe o piata care a avansat cu 2,7%, la peste 3,44 milioane de autoturisme, potrivit datelor publicate de autoritatea germana pentru transporturi auto - KBA.Cu…

- Matthias Mueller, șeful grupului german Volkswagen, cere eliminarea subvențiilor pentru motoare diesel, scrie Deutsche Welle . Acesta a afirmat intr-un interviu pentru ziarul german Handelsblatt ca ”daca vrem ca tranziția catre motoare electrice prietenoase cu mediul sa aiba succes, atunci motorul diesel…

- Politistii de frontiera satmareni au descoperit, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, un autoturism marca Mercedes C180, inmatriculat in Germania, cautat pentru confiscare de autoritațile de acolo, din noiembrie 2017. Autoturismul, in valoare de aproximativ 93.000 de lei, a fost indisponibilizat…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce sa mai alegi azi in Romania intre un partid recesiv comunisto-securist, corupt, de nereformat, reprezentat de personaje din ce in ce mai penibile, mai inconsistente de la o generatie la alta (de la Adrian Nastase si Dan Ioan Popescu la Liviu Dragnea, Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu…

- Renault a prezentat un nou propulsor creat in cadrul colaborarii dintre alianta din care face parte si Daimler AG. Noua unitate este un benzinar turbo de 1.3 litri, care potrivit producatorului inregistreaza performante mai mari, un consum mai redus de carburant si un nivel mai mic de emisii.

- Pe standul amenajat la Fabrica de Arme Cugir se afla expusa si prima arma fabricata in Romania – „Orita”, un model care pare a fi uitat sau de care prea putini isi mai aduc aminte, dupa ce au trecut peste 75 de ani de la omologarea sa. Orita este un pistol-mitraliera de calibrul 9 mm, ce a fost fabricat…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania va face tot ce e posibil pentru a se asigura ca Berlinul va adopta ideile presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, cu privire la Europa, a declarat astazi liderul SPD, Martin Schulz, potrivit Rador care citeaza Capital.gr.

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 9,4% in noiembrie, la 302.636 unitati, in timp ce Dacia a raportat un avans de 53,4%, la 5.856 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), potrivit Agerpres. Alte creşteri semnificative s-au înregistrat…

- Familiile care se intorc acasa pot solicita bunuri și servicii in valoare de pana la 3 mii de euro, in timp ce persoanele singure pot primi bunuri și servicii in valoare de o mie de euro, in țara lor. Ministerul german de Interne a mai precizat ca, informeaza TVR, noile ajutoare reprezinta…

- Daimler AG a respins oferta grupului auto chinez Geely de a prelua o participatie de pana la 5% printr-un plasament de actiuni actualizat, din cauza impotrivirii de diluare a participatiilor existente,...