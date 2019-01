Un chinez a fost gasit mort, ieri dimineața (in jurul orei 11:00), in apropiere de gara din municipiul Roman. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Neamț, Robert Costan, polițiștii de Transporturi Feroviare din Roman au fost sesizați despre existența unui cadavru aparținand unei persoane de sex masculin, cadavru gasit in triajul stației CFR Roman. Din primele cercetari a reieșit ca este vorba despre un cetațean chinez, in varsta de 16 ani. Polițiștii au gasit asupra victimei atat bunurile personale (rucsac, telefon mobil) dar și bani, fara a fi identificate urme de violența pe suprafața exterioara…