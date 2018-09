Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins divizionara secunda Chindia Targoviste, scor 1-0, prin golul marcat de Tambe in minutul 33. Meciul s-a disputat la Mioveni, deoarece stadionul de la Targoviste nu beneficiaza de instalatie de nocturna.

- Cosmin Petruescu crede in succesul echipei sale in partida de cupa cu Sepsi Sfantu Gheorghe, iar argumentele sale sunt legate de moralul echipei adverse, care ar fi unul scazut, pentru ca a facut egal in ultima etapa. Atuurile echipei timișorene sunt terenul propriu si faptul ca o parte din echipele…

- ♦ Romanii cauta branduri diferite in piata fata de cele pe care le gasesc peste tot si vor sa experimenteze produse noi, „made in Romania“ ♦ Curajul de a investi si dezvoltarea permanenta a brandului in pas cu dorintele consumatorilor duc la cresterea rezultatelor financiare ale businessurilor,…

- Conducatorii clubului Chindia Târgoviște au decis ca echipa lui Viorel Moldovan nu va putea juca pe arena din Târgoviște din cauza faptului ca stadionul nu are nocturna, iar meciul a fost programat seara. Astfel, partida din 16-imile Cupei României va avea loc la Mioveni, pe stadionul…

- BUCURESTI. Sortii au harazit echipei fanion a Aradului un adversar de Liga 1. Este vorba despre Poli Iasi, echipa antrenata o lunga perioada de timp chiar de actualul tehnician al echipei UTA, Ionut Popa. Cel asemuit cu „Stefan cel Mare” de suporterii din Copou. Un lucru este cert, meciul…

- Petrolul poate face un salt important spre locurile fruntase, in cazul unui succes in „restanta” cu Chindia Targoviste, ambele echipe, vecine de clasament acum, cu cate 10 puncte, avand nevoie „ca de aer” de toate punctele puse in joc. Meciul programat pe arena „Ilie Oana”, de la orele 19.30, a fost…

- Pandurii Targu Jiu a invins sambata la Targu Jiu echipa CS Mioveni cu scorul a de 2-0, golurile fiind marcate de Voda in min. 49 si Tudoran in min. 88. Pandurii a acumulat 7 puncte dupa patru meciuri, ceea ce ii asigura un loc in prima jumatate a clasamentului. PANDURII TARGU JIU –…