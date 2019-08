Stiri pe aceeasi tema

- ​Dinamo a fost învinsa, vineri, în deplasare, la Ploiesti, cu scorul de 3-2 (2-0), de nou-promovata Chindia, în etapa a VI-a a Ligii I. Acesta a fost primul meci al antrenorului ceh Dusan Uhrin jr. pe banca echipei Dinamo. Târgovistenii au obtinut, astfel, primul succes în…

- Poli: Rusu – Gallego, Frasinescu, Diallo, Radu – Breeveld – Hatiegan ("46-Platini), Passaglia ("60 - Devesa), Loshaj, Horsia – Cristea ("72 - Balan). Antrenor: Mihai Teja. Dinamo: Straton – Moura, Klimavicius, Ciobotariu, Sin – Sorescu ("65 - Moldoveanu) Rauta ("81 - R. Grigore), Bru, Mihaiu - D.…

- Dinamo va juca azi, de la ora 21:00, contra celor de la Academica Clincei, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 21:00 » Dinamo - Academica Clinceni Click AICI pentru live + statistici Echipe probabile:…

- Stadion: Ilie Oana – Ploiesti. Spectatori: 5000 A marcat: Eric – min. 54 Chindia: Aioani – Martac, C. Dinu, Leca, Neciu (65 Dumitrascu) – Novac – Negut, Bic (66 Florea), L. Mihai, Neicutescu (80 Burlacu) – Vodut. Rezerve: Moldovan – Dudea, Yameogo, Serban. Antrenor: Viorel Moldovan FC Viitorul: Tordai…

- DINAMO CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE LIGA 1. Istvan Kovacs va arbitra partida DINAMO - CRAIOVA, ajutat de asistenții Vasile Marinescu si Ovidiu Artene, in timp ce rezerva este George Radulescu. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica, de la ora 21:00, DINAMO CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE…

- Dinamo și CS Universitatea Craiova se intalnesc in etapa secunda din Liga 1. Partida e duminica, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 21:00 » Dinamo - Craiova Vezi AICI live + statistici Echipele probabile Dinamo: 93. Piscitelli…

- Dinamo si FC Viitorul inchid prima etapa a noului sezon. Partida va fi in direct la Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport., de la ora 21:00, iar cele mai importante faze vor putea fi urmarite pe RomaniaTV.net. Dinamovistii se gandesc doar la play-off, dupa doi ani la rand in play-out,…

- Echipa de fotbal FC Dinamo a invins, miercuri seara, cu scorul de 3-0 (1-0) formatia Kilmarnock, ocupanta locului 3 in editia precedenta a campionatului Scotiei, in ultima partida amicala din cadrul stagiului de pregatire din Spania. Conform paginii oficiale de Facebook a clubului din Soseaua Stefan…