- Wolverhampton continua sa impresioneze impotriva celor mai bune echipe din Anglia, dupa ce a caștigat, scor 3-1, in deplasare, cu Tottenham, intr-un meci din etapa a 20-a din Premier League. Golurile oaspeților au venit dupa minutul 70.

- FC Viitorul a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputata in deplasare, cu Gaz Metan Medias, intr-un duel contand pentru etapa a XVlll-a a Ligii l la fotbal. Golurile ardelenilor au fost reusite de Srdjan Luchin - autogol (min. 25) si Yazalde Gomes (min. 90), in timp ce pentru constanteni…

- Sportul Snagov a trecut clar de Aerostar Bacau, 2-0, cu golurile marcate de Alex Ionița și Dragoș Huiban. Ilfovenii au ajuns la cota 40 de puncte și conduc in clasamentul la zi alaturi de Chindia Targoviște care are același numar de puncte. "Am obținut trei puncte mari la Bacau pe un teren dificil.…

- Atacantul Wayne Rooney a avut joi seara ultima sa aparitie in tricoul selectionatei Angliei, care a invins cu scorul de 3-0 reprezentativa Statelor Unite, intr-un meci amical disputat pe stadionul Wembley din Londra. Golurile au fost marcate de Jesse Lingard (25), Trent Alexander-Arnold…

- Pandurii Lignitul Targu Jiu va face sambata deplasarea la Chindia Targoviste, echipa aflata pe primul loc in clasamentul Ligii a 2-a. Meciul va fi disputat incepand cu ora 12.30 si va fi televizat pe DigiSport 1,&n...

- Universitatea Cluj-Napoca a facut instrucție, scor 4-0, cu UTA Arad, în ultimul joc din etapa a 15-a din Liga 2. Gabriel Giurgiu '18, Alexandru Coman '39, Cristian Gavra '62 si Marius Coman '70 au marcat golurile partidei care dus U Cluj tot mai aproape de marele…

- Campioana CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe CS Universitatea Cluj-Napoca, scor 34-27 (18-13), marti, in deplasare, intr-o partida din etapa a 8-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a dominat meciul de la un capat la altul si a condus chiar la 11 goluri, 33-22 (53), impunandu-se in cele…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa ACS Poli Timisoara, in primul meci al etapei a XIV-a a Ligii a II-, infomreaza News.ro.Golurile au fost marcate de Gavra ’24, ’70, Dumitrescu ’48 si Goga ’87. Partida CS Mioveni – Daco-Getica Bucuresti…