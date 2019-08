Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște se afla in fața altui test important, meciul cu CFR Cluj, campioana Romaniei. Am intrat in posesia Post-ul Avem formația de start a Chindiei! Cateva minute pana la startul jocului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- FRF a anuntat arbitrii si observatorii partidelor care se vor disputa, duminica, in etapa a treia a Ligii I. Universitatea Craiova va intalni Chindia Targoviste, duminica, pe teren propriu, de la ora 18.00, in etapa a treia a Ligii I.

- Comisia de Disciplina a FRF a amanat pentru saptamana viitoarea judecarea incidentelor de la meciul FC Viitorul - Dinamo, scor 5-0, din prima etapa a Ligii I, informeaza lpf.ro. Tehnicianul echipei Gaz Metan Medias Edward Iordanescu a fost suspendat doua jocuri si a primit o penalitate…

- Ciprian Deac (33 de ani) s-a declarat nemulțumit de prestația echipei sale in partida cu Poli Iași din prima etapa a noului sezon al Ligii 1, scor 1-1. Vezi AICI desfașurarea partidei Capitanul campioanei a tras un semnal de alarma cu privire la atitudinea coechipierilor sai. „Ne doream foarte mult…

- FC Viitorul este noua detinatoare a Supercupei Romaniei. Echipa constanteana a caștigat, sambata seara, scor 1-0 (0-0), meciul cu CFR Cluj, campioana en-titre, golul victoriei fiind marcat cand toata lumea se gandea deja la prelungiri. Disputat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiești, meciul pentru Supercupa…

- Meciul care da startul noului sezon competitional, Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj, campioana Ligii 1, si FC Viitorul, castigatoarea Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Sebastian Coltescu, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Arbitrul craiovean ii va avea alaturi ca asistenti pe Ovidiu Artene Vaslui…

- Seria jocurilor dificile continua pentru Luceafarul. Neinvinsi de cinci etape, bihorenii se vor duela maine cu Daco Getica Bucuresti (fosta Juventus). Cele doua echipe sunt vecine in clasament, despartite de un punct, Luceafarul (locul 12) – Daco Getica (locul 13) si au acelasi scop: sa evite…