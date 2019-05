Chindia Targoviște s-a impus acasa cu Metaloglobus București, scor 2-1, in etapa a 36-a a ligii secunde. Si ocupanta locului doi, calificant direct in Liga 1, Academica Clinceni, a castigat in deplasare la Bacau, cu Aerostar, scor 3-0. In urma acestor rezultate, cele doua echipe sunt ca si promovate in primul esalon fotbalistic, Chindia are 82 de puncte, Academica 81, in timp ce U Cluj are doar 73 si un meci in minus, iar Petrolul doar 71, tot cu un meci in minus....