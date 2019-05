Stiri pe aceeasi tema

Targoviștenii au intalnit azi pe Eugen Popescu pe ilfovenii de la Balotești, in meciul din etapa 34 a Ligii Post-ul Chindia se impune categoric in meciul cu Clinceni și e tot mai aproape de promovare!

Chindia se afla in fața unui test deosebit de important, pe care il va susține azi, pe Eugen Popescu, de Post-ul Chindia – Academica Clinceni, unul dintre cele mai importante meciuri ale campionatului, azi, pe Eugen Popescu!

Targoviștenii s-au impus duminica, pe Eugen Popescu, in fața celor de la Poli Timișoara, ocupanta penultimului loc din clasament. 1500 Post-ul Chindia se impune din nou și ramane pe locul 2, direct promovabil!

Chindia s-a deplasat joi, 11 aprilie, in Banat, pentru meciul cu Ripensia Timișoara, ultimul din etapa 29 a Ligii a Post-ul Chindia se impune și la Ripensia și mai face un pas spre promovare!

Sursa foto: Captura Digi Sport Targoviștenii raman neinvinși in meciurile oficiale din 2019, dupa ce s-au impus clar in fața Post-ul Chindia se menține in plutonul pentru promovare dupa ce s-a impus categoric la Mioveni!

Targoviștenii s-au impus destul de greu in fața Aerostarului din Bacau, in primul meci oficial din 2019! Partida s-a desfașurat Post-ul Chindia se impune in meciul cu Aerostar Bacau și urca pe primul loc!

FOTO: Bogdan Marius Gheorghe Targoviștenii continua evoluția buna și se impun in fața brașovenilor de la AFC Harman (Liga 3), Post-ul Chindia s-a impus la Aninoasa in amicalul cu Harman!