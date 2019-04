Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timișoara și Chindia Targoviște se infrunta in ultimul meci al etapei cu numarul 29 din Liga 2. Partida e programata de la 17:30, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. live de la 17:30 » Ripensia - Chindia Click AICI pentru statistici + clasament…

- Partida dintre cele doua mari rivale constituie un „clasic” al campionatului nostru. Partida are loc vineri, la Arena „Antonio Alexe”, cu incepere de la ora 17:15 și conteaza pentru etapa a 23-a stagionala, penultima din sezonul regulat. Daca CSM CSU nu-și mai poate schimba poziția din clasament,…

- Chindia Targoviște s-a impus pe terenul celor de la CS Mioveni, 4-1, și continua lupta pentru promovare, fiind pe locul 2, la trei puncte de liderul Sportul Snagov. Daca in tur s-au incurcat pe teren propriu cu Mioveni, 0-2, de aceasta data dambovițenii n-au mai avut probleme. „E foarte comprimat clasamentul…

- ​Sportul Snagov s-a impus cu 1-0, pe teren propriu, împotriva Daciei Unirea Braila, într-un meci din etapa a 24-a a ligii secunde și s-a distanțat la patru puncte în fruntea ierarhiei (are un meci în plus fața de celelalte candidate la promovare).Viorel Lica a înscris…

- CEHIA - ROMANIA, FED CUP // Simona Halep, 3 WTA, a adus primul punct al Romaniei in confruntarea din Fed Cup cu Cehia. Jucatoarea noastra a invins-o categoric pe Katerina Siniakova, 44 WTA, scor 6-4, 6-0, dupa ce Mihaela Buzarnescu (29 WTA) pierduse primul meci in fața Karolinei Pliskova (5 WTA), scor…

- Jucatoarea de tenis Irina Begu a declarat, luni, la intoarcerea la Bucuresti, ca se bucura foarte mult pentru victoria in proba de dublu a turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda) si a precizat ca intotdeauna a jucat bine cu Monica Niculescu. "Cu Monica intotdeauna am jucat foarte bine…

- Campioana CSM CSU Oradea a invins-o pe SCM ''U'' Craiova cu scorul de 80-78 (18-24, 25-21, 21-15, 16-18), sambata, in deplasare, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Oaspetii au obtinut victoria gratie unui cos de doua puncte realizat de Giordan Watson,…

- Dupa șase luni de la transferul la Juventus, Cristiano Ronaldo a ridicat primul trofeu in tricoul bianconero. A devenit supercampionul Italiei in urma golului marcat in victoria in fața celor de la AC Milan, 1-0, potrivit mediafax Atacantul in varsta de 33 de ani a inscris cu capul, iar campioana…