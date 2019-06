China/Hong Kong: Parlamentul nu dezbate nici joi controversata lege privind extrădarea Forul legislativ a anuntat ca va ramane inchis pe parcursul zilei. In apropierea cladirilor administratiei locale din Hong Kong joi dimineata mai protestau doar putine persoane. Frontul civic pentru drepturile omului (CHRF), o coalitie pro-democratie care a actionat ca organizator neoficial al demonstratiilor din ultimele zile, anuntase miercuri seara ca protestele vor continua pana cand guvernul local va retrage proiectul de lege. Textul noii legi a atras critici din partea tarilor occidentale, care pun sub semnul intrebarii justitia chineza, una opaca si profund politizata, si cred… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

