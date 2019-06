Stiri pe aceeasi tema

- Cum a „cinstit” guvernul Romaniei aniversarea Centenarului Marii Uniri in Cealalta Capitala • Gaura de 1 milion de euro in bugetul local al Albei Iulia dupa inca o promisiune neonorata a guvernului PSD-ALDE condus de Viorica Dancila! Aproximativ 4,7 milioane de lei, adica 1 milion de euro, grosso-modo,…

- Va ploua aproape zilnic in urmatoarea perioada in Eveniment / on 06/05/2019 at 14:06 / Temperaturile aerului vor fi in scadere in urmatoarele doua zile in majoritatea regiunilor tarii, atat pe timpul zilelor, cat mai ales pe durata noptilor, iar ploile vor fi prezente aproape zilnic, mai intens dupa…

- Un polițist local din Podenii Noi acuza ca a fost batut de primarul Mihai Alionte chiar in sediul primariei! Avocata polițistului local spune ca acesta are probleme de sanatate. Acum cinci ani a suferit de meningita. Astfel, acum, dupa ce ar fi fost batut, barbatul a acuzat dureri extrem de mari la…

- Primarul Targu-Jiului a decis sa convoace la consultari cele cinci partide politice care au reprezentanți in consiliul local pe tema bugetului pe 2019. Viceprimarul PSD al Targu-Jiului nu este de acord cu decizia primarul liberal de a vorbi despre buget cu oamenii politici inainte de a-l analiza cu…

- Intrebat, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, daca in formula asumata de Guvern ar urma sa fie mentinute si indemnizatiile destinate primarilor, Suciu a raspuns: "95% din prevederile Codului administrativ vor ramane in vigoare, iar in discutia cu care eu voi merge la colegii mei din coalitie,…

- "In politica externa totul este posibil, numai ca este foarte important cand o faci, cum o faci si care sunt avantajele si dezavantajele. Ce a facut Guvernul prin doamna Dancila este o mare prostie. De ce? In primul rand, nu a fost o corelare intre pozitia Guvernului si a titularului de politica…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de ordonanta…

- Ministerul Finanțelor Publice preia de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice activitatea de soluționare a contestațiilor formulate impotriva titlurilor de creanța, precum și a altor…