- "Meng Wanzhou a fost arestata pe 1 decembrie la Vancouver. Statele Unite reclama extradarea ei si o audiere pentru punerea in libertate conditionata urmeaza sa aiba loc vineri", a declarat un purtatorul de cuvant al Ministerului canadian al Justitiei, confirmand informatii de presa potrivit carora…

- Statele Unite ale Americii au restabilit o 'prezenta diplomatica permanenta' in Somalia la aproape 18 ani de la inchiderea ambasadei lor la Mogadishu in ianuarie 1991, a anuntat marti Departamentul de Stat al SUA, citat de France Presse. 'Acest eveniment istoric reflecta progresele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Statele Unite ale Americii vor retrage, in urmatorii ani, sute de militari implicati in operatiuni antiteroriste in Africa, pentru a sustine planul Pentagonului de contracarare a amenintarilor generate de China si Rusia, afirma un oficial american citat de site-ul agentiei Reuters."Reducerea…

- Omologii lor chinezi, Yang Jiechi (externe) si Wei Fenghe (aparare), vor fi prezenti la aceste discutii, a anuntat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat. Aceasta intalnire, care intervine dupa o perioada de puternice tensiuni politice intre cele doua mari puteri, este urmarea celei…

- Statele Unite au autorizat opt tari, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud si Italia, sa continue achizitionarea temporara de petrol iranian, a declarat luni seful diplomatiei americane Mike Pompeo, in conditiile in care Washingtonul a reintrodus luni sanctiunile impotriva sectoarelor…

- Statele Unite vor suplimenta capacitatile militare, inclusiv prin dezvoltarea arsenalului nuclear si a sistemelor antiracheta, pentru contracararea riscurilor globale, reprezentate in principal de China si Rusia, Washingtonul avertizand ca va incepe sa riposteze la actiunile regimului de la Beijing,…

