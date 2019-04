China vrea să interzică extracția bitcoin Planificatorul statal al Chinei intenționeaza sa interzica extracția bitcoin, ca urmare a presiunii guvernamentale asupra sectorului criptomonedelor, scrie Reuters.



Comisia pentru Dezvoltare și Reforma Naționala (NDRC) a declarat luni ca este în cautarea opiniei publice legate de o lista revizuita cu sectoare ale industriei pe care comisia vrea sa le încurajeze, restricționeze sau sa le elimine.



Extracția criptomonedelor, printre care se afla și bitcoin, este una dintre cele peste 450 de activitați pe care NDCR dorește sa le elimine. Comisia susține ca activitațile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

