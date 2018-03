Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul chinez lucreaza la un plan destinat combinarii primilor doi mari constructori chinezi de nave, in ideea de a da nastere unui gigant industrial care sa-i depaseasca mult pe rivalii sud-coreeni, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres.

- Dupa aventura de succes din Golf, tehnicianul roman s-a indreptat catre un alt front fotbalistic. De aceasta data, „Oli” va profesa in China, la carma echipei Jiangsu Suning. Grație acestei alegeri, va fi recompensat regește in Asia.

- Guvernul din China implementeaza un sistem de evaluare a cetațenilor, bazat pe comportamentele lor online și in viața reala. Astfel, cetațenii chinezi care vor avea note mici, vor avea„interzis” in anumite mijloace de transport. “Sistemul de credit social” este un proiect inițiat de președintele Xi…

- Renault va extinde parteneriatul cu Alibaba Group Holding, pentru a-si majora vanzarile in China, o piata care ar urma sa reprezinte motorul de crestere al producatorului auto francez in urmatorii ani, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Ca parte a acordului din acest an, Renault va instala în…

- Guvernul provinciei chineze Sichuan si-a asigurat o finantare de 10 miliarde de yuani (1,58 miliarde de dolari americani) pe urmatorii cinci ani pentru a infiinta un parc national urias dedicat ursilor...

- Dar ar putea fi vizate si alte bunuri americane precum whisky si cereale pe care statele europene le importa acum de peste ocean, potrivit unui document obtinut de Bloomberg. Si e vorba de bani multi. Valoarea totala a importurilor americane care vor fi afectate de noile tarife se ridica la 2,8 miliarde…

- Printr-un comunicat de presa, plin de ironii, deputatul PNL Arges, Danuþ Bica, critica activitatea si rezultatele coalitiei de guvernare. Sagetile lui se indreapta in primul rand spre Liviu Dragnea care „conduce din umbra Guvernele coalit iei PSD-ALDE“, guverne care pretind ca au rezultate economice…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va mari saptamana viitoare taxele vamale impuse importurilor de otel la 25%, iar celor de aluminiu la 10%, vizand producatori precum China, relateaza Reuters si BBC News. Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump…

- Guvernul de la Beijing si-a exprimat joi puternica nemultumire fata de votul prin care Senatul american a aprobat o lege care intareste legaturile intre Statele Unite si Taiwan, insula de facto independenta, dar pe care China o considera una din provinciile sale.

- Companiile gigant din China care au fuzionat și s-au extins extrem de mult in strainatate in ultimii ani au inceput sa „deranjeze” Guvernul de la Beijing. Partidul le taie elanul. Sunt companii care investesc masiv peste hotare. Sunt sume uriase care trec granita, iar Guvernul chinez nu mai e de acord.…

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Revocarea lui Kovesi. Ce scrie presa internationala despre demiterea sefei DNA Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit actului normativ, in anul 2018 a fost estimata o valoare a creditelor de angajament in cuantum de 392,852 milioane lei și a creditelor bugetare…

- Chinezul Wu Dajing a castigat medalia de aur in proba de 500 m la short-track, patinaj viteza pe pista scurta, disputata joi la Jocurile Olimpice 2018 de la PyeongChang, cu timpul de 39sec584/1000, nou record mondial. Wu Dajing a batut de doua ori recordul mondial in aceeasi zi. Prima…

- Ministerul Transporturilor a folosit doar 60% din cele 13,7 miliarde de lei alocate conform bugetului votat de Parlament in ianuarie 2017, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale, tot 60% din cele 6,6 miliarde de lei alocate conform bugetului, arata executia bugetara pe 2017 pe ministere, trimisa de Ministerul…

- Jucatoarea rusa de tenis Daria Kasatkina, nr. 24 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.623.485 dolari, in urma victoriei obtinute luni in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata polonezei Agnieszka Radwanska, nr. 31 mondial. In optimi, Kasatkina…

- O femeie de 68 de ani din provincial Jiangsu a fost victima virusului H7N4 al gripei aviare. Aceasta a avut primele simptome chiar in ziua de Craciun si a fost transportata de urgenta la spital, pentru a primi ingrijiri medicale.

- Simona Halep debuteaza, miercuri, in jurul orei 15:00, in noul echipament de joc NIKE. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, partida Simona Halep - Ekaterina Makarova, din turul doi al turneului Premier 5 de la Doha. Meciul este in direct pe Digi Sport 1. Numarul doi…

- Femeia in varsta de 35 de ani avea datorii la jocurile de noroc in valoare de 9.500 de dolari și planuise sa provoace incendiul, apoi sa il stinga, in speranța ca familia o va recompensa pentru fapta ei „eroica”.Tatal copiilor, Lin Shengbin, se afla intr-o calatorie de afaceri cand a avut…

- Guvernul a adoptat o in ședința de ieri o hotarare prin care capitalul social al Poștei Romane va fi majorat cu 170 de milioane de lei, suma fiind destinata achitații datoriilor restante la bugetul general consolidat. ”Este vorba, intr-adevar, de o dubla investitie in Posta Romana, o investitie de capital,…

- In media de peste ocean circula informatia despre China care ar lucra la un tun electromagnetic. Cunoscut sub denumirea de railgun. Si SUA au dezvoltat un astfel de experiment dar, din date recente, arata ca au renuntat.

- Emiratele Arabe Unite, un exemplu clasic de stat petrolier din Golful Persic, a cumparat in luna decembrie a anului trecut petrol din SUA, o tranzactie care arata ceimpact are industria petrolului de sist din SUA asupra pietelor din intreaga lume, informeaza Bloomberg, preluat de Agerpres. Potrivit…

- Esmond Bradley Martin, in varsta de 75 de ani, unul dintre investigatorii de top in lumea mafiei fildeșului, a fost gasit mort, duminica, in locuința sa din Nairobi, capitala Kenyei. Cadavrul lui Martin prezenta in zona gatului urma unui lovituri de cuțit, transmite BBC, citat de digi24.ro Fostul reprezentant…

- Claudia Țapardel, europarlamentara PSD, a afirmat ca ”In contextul vizitei oficiale pe care Theresa May a avut-o in China, a facut o declarație de neacceptat pentru Uniunea Europeana și pentru romani, anume aceea ca din martie 2019, ieșirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, libertatea…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimandu-si "opozitia ferma" fata de un document care lanseaza "speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul SUA speculeaza cu privire la…

- Guvernul britanic a semnat acorduri comerciale in valoare de peste 10 miliarde de euro cu China, in timpul vizitei oficiale a premierului Theresa May, a anuntat vineri ministrul britanic al Comertului, Liam Fox.

- Cu un ton optimist, in primul sau discurs despre Starea Națiunii, liderul de la Casa Alba a declarat ca „poporul este puternic”, a laudat economia, reducerile de taxe adoptate in timpul mandatului sau și a anunțat un „nou moment american”. In politica externa, nu a uitat „rivalii” Rusia și China și…

- Grupul auto japonez Toyota a anuntat marti ca, in anul 2017, a vandut un numar total de 10,38 milioane de vehicule, in crestere cu 2,1% comparativ cu 2016, ceea ce il plaseaza pe locul al treilea in topul marilor constructori auto, dupa grupul german Volkswagen si alianta Renault-Nissan-Mitsubishi Motors,…

- Caroline Wozniacki a preluat sefia in clasamentul mondial dupa cele 16 saptamani in care Simona Halep a ocupat prima pozitie. Rocada s-a facut odata cu finala castigata de daneza la Australian Open in fata romancei, scor 7-6, 3-6, 6-4. Simona Halep a petrecut 16 saptamani pe primul loc mondial, iar…

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Locul 1 mondial, cecul de 2,6 milioane de euro, titlul de Mare Șlem! Asta a pierdut Simona Halep in meciul cu Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open.Halep a scris istorie pentru Romania: a jucat cu trofeul pe masa, dar intra in analele tenisului ca fiind primul lider mondial care…

- Guvernul a acceptat propunerea Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene de a-l numi in functia de ambasador al Republicii Moldova in Belgia pe Lilian Darie, transmite IPN. Acesta este diplomat de cariera, are stagiu de lucru de 20 de ani, a fost si viceministru, a participat in mai multe…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Supereroi din China se vor alatura in curand seriei de personaje celebre din universul benzilor desenate Marvel, precum Spider Man, Iron Man si X-Men, intr-un efort al companiei de a atrage mai multi fani din Asia, transmite AFP.

- Sever Dron, fost antrenor al Virginiei Ruzici si al lui Henri Leconte, a fost incantat de evolutia avuta de Irina Begu, locul 40 WTA, care a intors soarta unei partide ce parea pierduta, la scorul de 6-3, 4-0 pentru adversara ei, rusoaica Ekaterina Makarova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 31.…

- Volkswagen a vandut 6.23 milioane de mașini in 2017, dintre care peste jumatate in China. Europa este singura regiune in care constructorul a consemnat o scadere a vanzarilor, iar in Germania declinul a fost de aproape 5%.

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Simona Halep si Maria Sarapova au avut pozitii usor diferite in momentul in care au fost intrebate despre o posibila confruntare in finala turneului de la Shenzen, China, in care ambele au ajuns in faza semifinalelor.

- Liderul mondial Simona Halep, cap de serie numarul unu, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului de la Shenzhen, din China, si si-a asigurat astfel pozitia pe primul loc în clasamentul WTA pâna la turneul de Grand Slam de la

- Simona Halep, liderul WTA, a acces, astazi, in sferturile de finala ale turneului de categorie International de la Shenzhen (China). Grație acestei victorii, romanca are asigurat locul 1 mondial inca trei saptamani.

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…