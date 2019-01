Stiri pe aceeasi tema

- China va relaxa restrictiile impuse investitiilor straine si va incerca sa rezolve dificultatile intampinate de companiile straine care investesc in aceasta tara, a declarat ministrul Comertului, Zhong Shan, intr-un interviu acordat presei de stat, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Tesla va demara luni constructia primei sale fabrici din China, la Shanghai, unde va incepe pana la sfarsitul anului productia vehiculelor electrice Model 3, a anuntat pe Twitter Elon Musk, directorul general al producatorului auto american, transmite Reuters. În iulie 2018, Tesla a semnat un…

- Oficialii din China și din Statele Unite vor incepe discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, despre disputa comerciala dintre cele doua state, in speranța de a ajunge la un acord in timpul armistițiului de 90 de zile stabilit de președinții Donald Trump și Xi Jinping, scrie…

- Cooperarea este cea mai buna cale, conform istoriei, atat pentru China cat si pentru Statele Unite, i-a transmis presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Donald Trump intr-un mesaj de felicitare pentru a marca 40 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice intre cele doua tari, scrie…

- Preturile petrolului au crescut luni cu aproximativ 2%, dar se indreapta spre primul declin anual din ultimii trei ani, din cauza ingrijorarii investitorilor legata de supraoferta de titei care persista pe piata mondiala, transmite Reuters, potrivit news.ro.La cresterea cotatiilor din ultima…

- China și Statele Unite au stabilit pentru ianuarie o serie de consultari fața-in-fața privind comerțul, a anuntat joi Ministerul chinez de Comert, in timp ce in ultima luna cele mai mari doua economii mondiale au depus eforturi pentru a pune capat razboiului comercial, relateaza Reuters, conform…

- Administrația de la Beijing spera ca discuțiile dintre președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american Donald Trump din cadrul summitului G20 vor avea un rezultat pozitiv, au transmis reprezentanții Ministerului de Finanțe din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.Donald Trump…

