China vorbeşte despre subvenţiile de stat acordate firmelor industriale "Ambele parti vor intensifica discutiile in scopul intaririi reglementarilor internationale in domeniul subventiilor industriale", se arata intr-o declaratie comuna a celor doua mari puteri comerciale globale.



Premierul Li le-a spus jurnalistilor ca statul chinez este pregatit sa incurajeze un mediu de afaceri mai bun pentru companiile straine. Beijingul nu va mai forta companiile straine sa imparta cunostintele de specialitate sensibile cand opereaza in China, a dat asigurari oficialul chinez, informeaza Agerpres.



"Companiile europene vor avea parte de tratament egal", a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul chinez Li Keqiang a respins acuzatiile potrivit carora Beijingul doreste sa provoace divizare in randul statelor membre ale Uniunii Europene, relateaza luni agentia DPA, citata de Agerpres. In opinia premierului Li, cooperarea intensa a Beijingului cu tarile est-europene ''a contribuit…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doamna Angela Merkel e in flacari. Și amenința ca va schimba regulile Uniunii Europene. Pentru ca China o calca pe bataturi. Investește masiv in Europa. Și afacerile Berlinului sunt puse astfel in pericol. Doamna Merkel anunța masuri extreme. Instituie impotriva Chinei reguli…

- Companiile industriale din China au inregistrat in primele doua luni ale anului cea mai mare scadere a profitului de la sfarșitul anului 2011, pe fondul scaderii cererii atat pe plan intern, cat si internațional, transmite miercuri Reuters potrivit mediafax. Scaderea accentuata a profiturilor…

- 'Ne este teama ca structura comunicatiilor lor va fi compromisa, deoarece mai ales cu sistemul 5G, a carui latime de banda este ultra larga, iar capacitatea de extragere a datelor este incredibila', a declarat miercuri seful fortelor NATO in fata unei comisii parlamentare a Congresului SUA. Daca…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…

- Indicele trimestrial al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) privind evoluția comerțului mondial este din nou intr-o preocupanta scadere. Creșterea schimburilor comerciale mondiale, susține OMC, este amenințata de tensiunile comerciale, dar și de scaderea ratei de creștere economica in țarile lumii.…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, vrea sa impiedice preluarile ostile ale unor mari companii din Germania prin infiintarea unui fond special de investitii, care sa preia participatii la companiile germane, transmite DPA. Cu prilejul prezentării unei noi strategii naţionale industriale,…

- Sotia fostului presedinte al Interpol acuzat de coruptie in China, a declarat ca este amenintata si a solicitat azil in Franta, a dezvaluit vineri Radio France si Liberation, relateaza AFP. Meng Hongwei a disparut la sfarsitul lunii septembrie la intoarcerea sa in tara si a demisionat din fruntea…