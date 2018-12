China va suspenda taxele vamale suplimentare la masinile fabricate in SUA China a confirmat ca va suspenda de la 1 ianuarie 2019 tarifele vamale suplimentare la masinile fabricate in SUA, o masura previzionata de presedintele Donald Trump dupa intalnirea din Argentina cu omologul sau chinez, Xi Jinping, transmite Reuters.



Ministerul de Finante de la Beijing a anuntat vineri ca va opri impunerea de tarife vamale suplimentare la masinile si componentele auto fabricate in SUA, in perioada ianuarie-martie 2019.



Este vorba de tarife vamale de 25% pentru 144 de modele de masini si componente auto din Statele Unite si tarife de 5% la 67 de produse auto.



