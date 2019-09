China va scoate 10.000 de tone de carne de porc din rezerva de stat Carnea de porc congelata va fi scoasa la licitatie in data de 19 septembrie de catre China Merchandise Reserve Management Center, o companie de stat care gestioneaza rezervele de carne de porc ale Chinei. Carnea de porc este importata din SUA, Marea Britanie, Danemarca, Germania, Franta si Chile. Companiile interesate sa participe la licitatia online trebuie sa se inscrie in avans si sa fie verificate de Ministerul chinez al Comertului. Fiecare companie care participa la licitatie va putea cumpara pana la 300 de tone de carne de porc. China Merchandise Reserve Management Center… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

