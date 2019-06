Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite indeamna lumea ”sa nu cedeze santajului nuclear” al Iranului, a subliniat luni o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat american, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele iraniene de uraniu imbogatit urmeaza sa depaseasca, la 27 iunie, limita prevazuta prin Acordul de la Viena…

- Un diplomat german de rang inalt s-a deplasat in Iran,pentru a convinge Administratia de la Teheran sa respecte Acordul nuclear international contestat de Statele Unite, informeaza agentia Associated Press, potrivit mediafax.Jens Ploetner, director pentru Afaceri Politice in cadrul Ministerului…

- Situatia actuala nu se preteaza la negocieri cu Statele Unite, a apreciat marti presedintele iranian Hassan Rohani, acuzand Washingtonul ca poarta un ”razboi economic” impotriva Iranului, in urma retragerii americane din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si reimpunerii sanctiunilor…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Statele Unite nu doresc razboi cu Iranul, ci vor continua sa exercite presiune maxima asupra Republicii Islamice pana cand aceasta isi va schimba atitudinea, a declarat Bryan Hook in cadrul unei interventii telefonice. El a mentionat politica externa a Iranului ca o zona care ar putea fi…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters. Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor…

- Taiwan nu se simte intimidat de exercițiile militare ale Chinei, de saptâmâna aceasta, conform spuselor președintelui Tsai Ing-wen. Afirmația sa vine dupa ce manevrele militare chineze au fost criticate de un înalt funcționar american, fiind descrise ca o amenințare la stabilitatea…