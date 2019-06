"Acest incident a fost o turbulenta politica si guvernul central a luat masuri pentru a opri aceasta turbulenta, ceea ce a fost o politica corecta" care a trebuit adoptata, a declarat generalul Wei Fenghe in timpul unui discurs la forumul de securitate Shangri-La Dialogue (SLD) la Singapore.



Este rar ca oficiali ai guvernului chinez sa recunoasca evenimentele din 4 iunie 1989, in timp ce referirile la ele sunt puternic cenzurate in China, noteaza Reuters.



"Toti sunt preocupati de Tiananmen dupa 30 de ani", a mai spus Wei in discursul sau in fata ministrilor apararii, militarilor…