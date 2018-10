China: Temperaturile în regiunea platoului Qinghai au crescut semnificativ începând cu 1961 Regiunea Qinghai, situata in partea de nord-est a platoului Qinghai-Tibet, a trecut printr-un proces semnificativ de incalzire incepand cu anul 1961, potrivit celor mai recente statistici realizate de centrul pentru clima din provincia Qinghai (nord-vestul Chinei), relateaza sambata Xinhua.



Temperatura medie de pe platou a crescut cu 0,43 grade Celsius in fiecare deceniu, mai rapid decat ritmul mediu al incalzirii globale care este de 0,12 grade Celsius intr-un deceniu, potrivit climatologilor.



Statisticile arata ca temperaturile pe platoul Qinghai au crescut in mod semnificativ

Sursa articol: agerpres.ro

