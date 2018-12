Deținuții musulmani din lagarele din vestul Chinei se apleaca, rand pe rand, asupra mașinilor de cusut. Aceștia se afla printre sutele de mii de persoane care au fost reținute și care au petrecut luna dupa luna renunțand la convingerile lor religioase. Acum, guvernul ii arata la televizor ca modele de pocaința, susținand ca aceștia caștiga salarii bune - și mantuirea politica - ca lucratori in fabrica, relateaza The New York Times .