China susţine solicitarea Pakistanului de a discuta chestiunea Jammu-Kashmir în Consiliul de Securitate China a sprijinit miercuri solicitarea Pakistanului pentru o discutie in cadrul unei reuniuni cu usile inchise a Consiliului de Securitate despre decizia Indiei de a revoca statutul special al statului Jammu-Kashmir, joi sau vineri, informeaza Reuters citand surse diplomatice de la New York. Ca reactie, Franta a propus discutarea subiectului intr-o maniera mai putin formala - ca punct AOB (alte subiecte) in cursul saptamanii viitoare. Polonia, care detine presedintia Consiliului in luna august, va media si conveni data si formatul in care se vor reuni cei 15 membri pentru a discuta acest subiect.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

